• 26 Mart 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
Çağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'
Manken ve sunucu Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında altın kaplama bir büstiyer giydi. Düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde toplayan ünlü isim, büstiyer hakkında konuşurken; son dönemde sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'i anmadan edemedi.
• 26 Mart 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
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İstanbul Jewelry Show'da, EMA Jewelry standında olan Çağla Şıkel, altın ve pırlanta kullanılarak hazırlanan büstiyer giydi. İki kilo ağırlığında, 18 ayar altın ve 90 karat pırlanta kullanılarak, 1.5 ayda hazırlanılan büstiyerin fiyatı ise dudak uçuklattı.
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ÇAĞLA'DAN GÜLŞEN'E ÖVGÜLER
Ünlü model, sözlerine; "Aslında benim aklıma ilk Gülşen gelmişti. Böyle bir güzel ve iddialı kıyafeti ancak o taşır. Cesaret deyince benim aklıma direkt Gülşen geliyor" diye devam etti.
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Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleri ve şovları nedeniyle de magazin gündeminden düşmüyor. Tercih ettiği kıyafetler, bazı meslektaşları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen şarkıcıya, pek çok sanatçı da destek oluyor.
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