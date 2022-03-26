Çağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'

Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleri ve şovları nedeniyle de magazin gündeminden düşmüyor. Tercih ettiği kıyafetler, bazı meslektaşları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen şarkıcıya, pek çok sanatçı da destek oluyor.