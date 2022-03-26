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MagazinÇağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'
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• 26 Mart 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'

Manken ve sunucu Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında altın kaplama bir büstiyer giydi. Düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde toplayan ünlü isim, büstiyer hakkında konuşurken; son dönemde sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'i anmadan edemedi.

• 26 Mart 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
1Çağla Şıkelden Gülşene övgü Cesaret denilince aklıma o geliyor
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İstanbul Jewelry Show'da, EMA Jewelry standında olan Çağla Şıkel, altın ve pırlanta kullanılarak hazırlanan büstiyer giydi. İki kilo ağırlığında, 18 ayar altın ve 90 karat pırlanta kullanılarak, 1.5 ayda hazırlanılan büstiyerin fiyatı ise dudak uçuklattı.

2Çağla Şıkelden Gülşene övgü Cesaret denilince aklıma o geliyor

Beş milyon değerindeki büstiyer ile alakalı konuşan 43 yaşındaki Şıkel, "Bu bir tam sanat eseri. Bu büstiyerin satışı da gerçekleşmiş. Buradan Katar'a yollanacakmış hatta" dedi.

3ÇAĞLADAN GÜLŞENE ÖVGÜLER

ÇAĞLA'DAN GÜLŞEN'E ÖVGÜLER

Ünlü model, sözlerine; "Aslında benim aklıma ilk Gülşen gelmişti. Böyle bir güzel ve iddialı kıyafeti ancak o taşır. Cesaret deyince benim aklıma direkt Gülşen geliyor" diye devam etti.

4Çağla Şıkelden Gülşene övgü Cesaret denilince aklıma o geliyor

Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleri ve şovları nedeniyle de magazin gündeminden düşmüyor. Tercih ettiği kıyafetler, bazı meslektaşları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen şarkıcıya, pek çok sanatçı da destek oluyor.

5AŞK İDDİALARINA SON NOKTA

AŞK İDDİALARINA SON NOKTA

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel'in adı son olarak işletmeci Deniz Şahin ile anılmıştı.

6Çağla Şıkelden Gülşene övgü Cesaret denilince aklıma o geliyor

Günler önce Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen model, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Deniz Şahin’in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere Şıkel, “Yanlış istihbarat” cevabını verdi.

7Çağla Şıkelden Gülşene övgü Cesaret denilince aklıma o geliyor

Ünlü isim, muhabirlerin; “Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Teşekkür ederim, iyi geceler” dedi.

8İKİ ÇOCUĞU VAR

İKİ ÇOCUĞU VAR

2008-2015 yılları arasında 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

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