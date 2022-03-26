• 26 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...
Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, Instagram hesabından yaklaşık 600 bin TL (40 bin dolar) değerinde olduğu tahmin edilen ayakkabı koleksiyonunun bir kısmını paylaştı.
• 26 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1
'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality show’da ailesiyle birlikte yer alan ve her yaptığı hareket olay olan Kylie Jenner, Instagram’daki 321 milyondan fazla takipçisine ayakkabı koleksiyonundan parçalar gösterdi.
3
4
Jenner’ın sahip olduğu geometrik topuklu Dolce & Gabbana rugan sandaletleri 13 bin 500 TL’ye (895 dolar), Jacquemus deri sandaletleri 12 bin 500 TL’ye (860 dolar) ve aynı tasarımcının havlu sandaletleri de 12 bin TL’ye (785 dolar) satılıyor. Ayrıca, Valentino ürünlerinin fiyatları da 14 bin ila 17 bin TL (920-1100 dolar) üzerine kadar değişebiliyor.
6
7