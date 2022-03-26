Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...
HaberlerMagazin Haberleri Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...
• 26 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, Instagram hesabından yaklaşık 600 bin TL (40 bin dolar) değerinde olduğu tahmin edilen ayakkabı koleksiyonunun bir kısmını paylaştı.

• 26 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...
ABONE OL

'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality show’da ailesiyle birlikte yer alan ve her yaptığı hareket olay olan Kylie Jenner, Instagram’daki 321 milyondan fazla takipçisine ayakkabı koleksiyonundan parçalar gösterdi.

2Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...

Kendi kozmetik firması da bulunan 24 yaşındaki Jenner, halı kaplı zemini çekerek renkli ve uyumlu topuklu ayakkabılarını, stilettolarını, botlarını ve spor ayakkabılarını Instagram hikayesinden yayınladı.

3Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...

Üç uzun sıranın üzerinde yer alan ayakkabıların çoğu pembe olmakla birlikte, siyah, mavi, mor, yeşil, turuncu, kırmızı ve nötr tonlu çeşitler de bulunuyordu. Tüylerden plastiğe kadar değişen bir malzemeye sahip olan süslü ayakkabılara, çok sayıda tasarımcı markası da eşlik etti.

4Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...

Jenner’ın sahip olduğu geometrik topuklu Dolce & Gabbana rugan sandaletleri 13 bin 500 TL’ye (895 dolar), Jacquemus deri sandaletleri 12 bin 500 TL’ye (860 dolar) ve aynı tasarımcının havlu sandaletleri de 12 bin TL’ye (785 dolar) satılıyor. Ayrıca, Valentino ürünlerinin fiyatları da 14 bin ila 17 bin TL (920-1100 dolar) üzerine kadar değişebiliyor.

5EN GENÇ MİLYARDER

EN GENÇ MİLYARDER

Kylie Jenner’ın hikayelerinde en az 40 çift pahalı ayakkabı görünürken bu ayakkabıların tahmini fiyatının ortalama 600 bin TL (40 bin dolar) olabileceği yorumu yapıldı.

6Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...

2019’da Forbes dergisi, 2019 yılında Kylie Jenner’ı servetini kendi yapan en genç milyarder seçmişti.

7İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

2017'de Coachella Müzik Festivali'nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. Ünlü çift, 2021 yılında yeniden bir araya gelmişti. Jenner'ın Travis Scott ile 4 yaşında Stormi adında bir kızı ve oğlu var.

8Kylie Jennerın ayakkabı koleksiyonu Değeri 600 bin TL...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...

Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...

Çağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'

Çağla Şıkel'den Gülşen'e övgü! 'Cesaret denilince aklıma o geliyor'

İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı

İbrahim Çelikkol, rol arkadaşı Furkan Palalı ile kavga etti mi? Açıklama yaptı