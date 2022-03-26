Kylie Jenner'ın ayakkabı koleksiyonu! Değeri 600 bin TL...

Jenner’ın sahip olduğu geometrik topuklu Dolce & Gabbana rugan sandaletleri 13 bin 500 TL’ye (895 dolar), Jacquemus deri sandaletleri 12 bin 500 TL’ye (860 dolar) ve aynı tasarımcının havlu sandaletleri de 12 bin TL’ye (785 dolar) satılıyor. Ayrıca, Valentino ürünlerinin fiyatları da 14 bin ila 17 bin TL (920-1100 dolar) üzerine kadar değişebiliyor.