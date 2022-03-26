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MagazinAta Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi
HaberlerMagazin Haberleri Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi
• 26 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:

Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla yaklaşık sekiz saat oturdu. Mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Demirer, aracına binerken de zorlandı.

• 26 Mart 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
1Ata Demirerin zor anları Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi
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Komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla yaklaşık sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.

2Ata Demirerin zor anları Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Cihangir'de yemek eşliğinde sohbet ettiği mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Ata Demirer, aracına binerken zorluk yaşadı.

3GÜLŞEN GİBİ OLMAMA TÜRKİYE HAZIR DEĞİL

"GÜLŞEN GİBİ OLMAMA TÜRKİYE HAZIR DEĞİL"

Hayata Bağış Derneği’nin 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenlediği geceye konuk sanatçı olarak katılan 49 yaşındaki komedyen, esprileriyle salonu kahkahaya boğmuştu.

4Ata Demirerin zor anları Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Demirer, "Şimdiki nesil çok şanslı; Tarkan var, bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan’dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. 'Gülşen gibi sahneye çıkayım' desem, ona da henüz Türkiye hazır değil" demişti.

5Ata Demirerin zor anları Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

Basın mensuplarının zayıflaması, yeni projesi ve geçtiğimiz hafta sahnede şarkıcı Gülşen hakkında yaptığı yorumları sorması üzerine ünlü oyuncu, sessiz kaldı.

6MUHABİRLER GİDİNCE EVİNE GİRDİ

MUHABİRLER GİDİNCE EVİNE GİRDİ

Araçla bir tur attıktan sonra gazetecilerin gittiğinden emin olan Ata Demirer, 300 metre ileride bulunan evine giriş yaptı. Araçtan indikten sonra da yürümekte güçlük çeken Demirer’i, arkadaşları evine kadar bıraktı. Komedyen, sadece “İyi akşamlar” demekle yetindi.

7PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM

"PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM"

Öte yandan Ata Demirer, Hayata Bağış Derneği’nin düzenlediği etkinlikte sağlık sektörüyle ilgili espriler de yapmıştı: Tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor, bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi!

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