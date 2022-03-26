Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi
Komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla yaklaşık sekiz saat oturdu. Mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Demirer, aracına binerken de zorlandı.
Komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla yaklaşık sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.
Demirer, "Şimdiki nesil çok şanslı; Tarkan var, bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan’dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. 'Gülşen gibi sahneye çıkayım' desem, ona da henüz Türkiye hazır değil" demişti.
"PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM"
Öte yandan Ata Demirer, Hayata Bağış Derneği’nin düzenlediği etkinlikte sağlık sektörüyle ilgili espriler de yapmıştı: Tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor, bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi!