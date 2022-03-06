Alp Navruz yeni imajÄ±yla herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±! 'YapmadÄ±m demem'

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda ekranlara veda eden 'Ada MasalÄ±' dizisindeki partneri AyÃ§a AyÅŸin Turan'la aÅŸk yaÅŸayan Alp Navruz, sosyal medya hesabÄ±nÄ± aktif olarak kullanan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan kesitleri takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Navruz, imaj deÄŸiÅŸtirdi. SakallarÄ±nÄ± kesen yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu, bÄ±yÄ±k bÄ±raktÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, son halini; "YapmadÄ±m demem" notuyla takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sundu.

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EV ARIYORLAR



Kendisi gibi oyuncu AyÃ§a AyÅŸin Turan ile mutlu bir birlikteliÄŸi olan Navruz, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda da ev aradÄ±ÄŸÄ± haberleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Ä°liÅŸkilerinde ileriye dÃ¶nÃ¼k bir adÄ±m atan oyuncu Ã§iftin, tatillerini birlikte geÃ§irmek iÃ§in Kaz DaÄŸlarÄ±'nda ya da Urla'da ev arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸi iddia edilmiÅŸti. GÃ¶zlerden uzak bir aÅŸk yuvasÄ± isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alÄ±p kendileri inÅŸa edecekler.