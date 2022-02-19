Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'

SONUNDA KABUL ETTİ

Alp Navruz, meslektaşı Ayça Ayşin Turan’la aşk yaşadığını ilk kez Aralık 2022'de şu sözleriyle itiraf etmişti:"Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz."