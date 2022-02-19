Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'
'Ada Masalı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan (29) ile Alp Navruz (32), dizi bittikten sonra aşklarını ilan etmişti. Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soru karşısında ne diyeceğini bilemedi.
Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Etiler'de bir restorandaydı. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Dizimizi bitirdik. Şu an dinlenmekle geçiyor. Gelen projeleri okuyoruz. Güzel projeyi bekliyoruz" dedi.
"BÖYLE ŞEYLER BENİ GURURLANDIRIYOR"
Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını belirten oyuncu, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp'le çalışmayı çok seviyorum" açıklamasını yaptı.
SONUNDA KABUL ETTİ
Alp Navruz, meslektaşı Ayça Ayşin Turan’la aşk yaşadığını ilk kez Aralık 2022'de şu sözleriyle itiraf etmişti:"Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz."
AŞK POZU
Sosyal aktif olarak ikili, son olarak arabada çektikleri selfie'lerini Instagram hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Navruz, "Dikkatli sür" diye yazarak, kalp emojisi koymuştu. Turan da aynı kareyi kendi hesabından paylaşmıştı.