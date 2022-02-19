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MagazinAyça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'
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• 19 Şubat 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'

'Ada Masalı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan (29) ile Alp Navruz (32), dizi bittikten sonra aşklarını ilan etmişti. Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soru karşısında ne diyeceğini bilemedi.

• 19 Şubat 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi Beni çok utandırdınız
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Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Etiler'de bir restorandaydı. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Dizimizi bitirdik. Şu an dinlenmekle geçiyor. Gelen projeleri okuyoruz. Güzel projeyi bekliyoruz" dedi.

2Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi Beni çok utandırdınız

"Dizi aşkı gerçek oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna 29 yaşındaki güzel, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda" yanıtını verdi.

3BÖYLE ŞEYLER BENİ GURURLANDIRIYOR

"BÖYLE ŞEYLER BENİ GURURLANDIRIYOR"

Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını belirten oyuncu, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp'le çalışmayı çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

4Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi Beni çok utandırdınız

İçeride oturduğu sırada kendisi için 20 tweet atılan oyuncuya bunun hatırlatılması üzerine, "Böyle dönüşlerin olması beni çok heyecanlandırıyor. Gurur verici bir durum. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

5SONUNDA KABUL ETTİ

SONUNDA KABUL ETTİ

Alp Navruz, meslektaşı Ayça Ayşin Turan’la aşk yaşadığını ilk kez Aralık 2022'de şu sözleriyle itiraf etmişti:"Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz."

6ARAMIZDA DUYGUSAL BİR ŞEY YOK DEMİŞTİ

"ARAMIZDA DUYGUSAL BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ!

Meslektaşı Ayça Ayşin Turan'la set aşkının gerçeğe dönüştüğü iddialarıyla ilgili Alp Navruz, "Güzel bir arkadaşlığımız var, şu an aramızda duygusal bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.

7AŞK POZU

AŞK POZU

Sosyal aktif olarak ikili, son olarak arabada çektikleri selfie'lerini Instagram hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Navruz, "Dikkatli sür" diye yazarak, kalp emojisi koymuştu. Turan da aynı kareyi kendi hesabından paylaşmıştı.

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