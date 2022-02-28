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MagazinAyça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti!
HaberlerMagazin Haberleri Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti!
• 28 Şubat 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti!

Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiler.

• 28 Şubat 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:
1Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti
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'Ada Masalı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, dizi bittikten sonra aşklarını ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, ilişkilerinde ileriye dönük bir adım attı.

2Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oyuncu çift, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiler. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa etmeye karar vermişler.

3Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti

Öte yandan geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, "Dizi aşkı gerçek oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda."

4BÖYLE ŞEYLER BENİ GURURLANDIRIYOR

"BÖYLE ŞEYLER BENİ GURURLANDIRIYOR"

Sevgilisi Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını belirten oyuncu, "Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp'le çalışmayı çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

5Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti

Ünlü çift artık aşklarını sosyal medya üzerinden de yaşıyor. Sevgililer paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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