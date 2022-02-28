• 28 Şubat 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çifti yazlık almak için harekete geçti!
Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiler.
• 28 Şubat 2022 - 13:47 • Son Güncelleme:
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'Ada Masalı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, dizi bittikten sonra aşklarını ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, ilişkilerinde ileriye dönük bir adım attı.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, "Dizi aşkı gerçek oldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda."
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