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Zonguldak'ta iskeleye çıkan su samurlarını balıkla beslediler

01.07.2026 - 20:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Zonguldak'ta iskeleye çıkan su samurlarını balıkla beslediler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yelken kulübü iskelesine çıkan anne ve yavru su samurları, vatandaşların verdiği balıklarla beslendi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Ereğli sahil bandında bulunan yelken kulübü iskelesine gelen anne ve yavru su samurları, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Yelken Kulübü Üyesi Ezgi İşler, tuttukları balıkları su samurlarına verdi.

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Su samurları, iskeleye atılan balıkları yerken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde anne su samuru ile yavrusunun bir süre iskele çevresinde dolaştığı ve vatandaşların attığı balıkları yediği görüldü.

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