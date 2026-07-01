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Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

01.07.2026 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman’ın Kozluk ilçesinde, çetin kış şartları nedeniyle bozulan köy ve mezra yollarında hummalı bir çalışma başlatıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, Siirt ve Bitlis sınırındaki en ücra yerleşim yerlerine ulaşarak zorlu coğrafyada arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü.

1Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

Çalışmaların odak noktası, ilçe merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan Asi köyüne bağlı Seyrantepe ve Alaca mezraları oldu.

2Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

İki iş makinesinin aralıksız görev yaptığı ve bir hafta süren yoğun çalışma neticesinde, kışın tahrip ettiği 10 kilometrelik mezra ve yayla yolu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

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3Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

Yolların düzeltilmesi, bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan arıcılık ve besicilik faaliyetlerine can suyu oldu.

4Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

Yaylalara erişimi kolaylaşan ve üretime kesintisiz devam edebilen yöre halkı, Kozluk Kaymakamlığına ve İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

5Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

Yetkililer, ilçe genelindeki yol iyileştirme çalışmalarının planlı bir şekilde aralıksız süreceğini belirtti.

6Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

 

 

7Kozluk'ta üreticinin beklediği müjde geldi! Çalışma arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü

 

 