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Türkiye-İran sınırında TIR kuyruğu! Günlerdir bekleyen şoförler var

01.07.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

Türkiye-İran sınırında TIR kuyruğu! Günlerdir bekleyen şoförler var

Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 12 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek isteyen TIR şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 5 gündür bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 12 kilometreye ulaştı. TIR kuyruğunda bekleyen sürücüler, günlerdir yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti. Sürücüler, sıcak hava koşullarında temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, yetkililerden ise çözüm beklediklerini söyledi.

17 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını belirten Ferhat Bekşey, “5 gündür gümrük kapısında sıra bekliyorum" dedi.

Yaklaşık 12 kilometrelik TIR kuyruğunda bekleyen sürücülerden Sohrap Sorabi de bölgede lavabo ve banyo gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanların bulunmadığını ifade ederek, çözüm bulunması istedi.

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