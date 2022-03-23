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Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

23.03.2022 - 16:57 |
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

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