Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!



Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/tR1O0Ohotv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2022