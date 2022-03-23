Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
23.03.2022 - 16:57 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2022
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/tR1O0Ohotv