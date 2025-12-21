GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Yurtta fenalaştı hastanede hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki öğrenci yurdunda fenalaşarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan T.S. odasında fenalaştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince olay yerinde yapılan kontrolde kalbinin ve solunumunun durduğu belirlenen öğrenci, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. T.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

