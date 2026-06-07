2 gram farkla altın geldi! Kiraz Festivali'nden renkli görüntüler

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Yarışmayı kazanan ve yarım altını kazanan Ömer Evren, "Bergama'dan akraba ziyaretine geldik. Yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.Geçmiş yıllarda da yarışmada dereceler elde eden ve bu seneki yarışmayı 2 gram farkla ikinci tamamlayan Dursun Gökçen ise, "Seneye birinci olsam da olmasam da şehitlerimiz için lokma döktüreceğim. Bu yıl ikinci oldum. Süre 10 dakika olsaydı birinci olurdum ama kazanan arkadaşı tebrik ediyorum" dedi.Öte yandan, geçmiş yıllarda yarışmacıların 10 dakikalık sürede zorlandığı için bu yıl yarışmanın 5 dakika olarak düzenlendiği öğrenildi.