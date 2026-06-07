Kars'ta Haziran da kışa dahil edildi! Sarıkamış'ta snowboard gösterisi yaptı

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Haziran ayında snowboard yapılan görüntüler kısa sürede ilgi toplarken, sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Yaz ve kış mevsimlerini aynı karede buluşturan görüntüler, Sarıkamış'ın doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin en özel kış destinasyonlarından biri olan Sarıkamış, haziran ayında bile kayak ve snowboard yapılabilen yüksek rakımlı bölgeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yemyeşil sarıçam ormanlarıyla beyaz kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara, bölgenin dört mevsim sunduğu doğal güzellikleri bir kez daha ortaya koydu.