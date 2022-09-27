Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son 1 haftada yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 kişiyi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.A., Ü.T., E.A., Y.G., H.G., N.Y., S.A. ve S.A.'nın FETÖ/PDY; Ö.E.'nin PKK ve E.A.'nın MKP/HKO üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.