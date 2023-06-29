Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu
Diyarbakır'da yüksek gerilim hattının teli alev aldıktan sonra koptu. Bu sırada küçük çaplı patlama yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
29.06.2023 - 17:56 | | DHA
Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Doçent Doktor Ahmet Bilgin Caddesi’nde akşam saatlerinde yüksek gerilim hattının teli alev aldı. Kısa süre sonra tel koptu, küçük çaplı patlama oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen enerji şirketi yetkilileri, güvenlik tedbiri alarak onarıma başladı.