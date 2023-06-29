GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu
ABONE OL

Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu

Diyarbakır'da yüksek gerilim hattının teli alev aldıktan sonra koptu. Bu sırada küçük çaplı patlama yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.06.2023 - 17:56 | | DHA
Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Doçent Doktor Ahmet Bilgin Caddesi’nde akşam saatlerinde yüksek gerilim hattının teli alev aldı. Kısa süre sonra tel koptu, küçük çaplı patlama oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen enerji şirketi yetkilileri, güvenlik tedbiri alarak onarıma başladı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Fidan, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Bakan Fidan, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı

Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı

Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu

Yüksek gerilim hattında tel alev alıp koptu