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YSK'dan dikkat çeken seçim genelgesi

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) işleyişi hakkında yayımlanan genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

20.03.2023 - 07:27 | | DHA
YSK'dan dikkat çeken seçim genelgesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin (SSPS) kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyerek Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre; ilçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS’e yükleyecek.

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Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek. SSPS üzerinden ulaşılan sandık sonuçları ve tutanaklar, üçüncü şahıslara gönderilemeyecek. Bu sandık sonuçları geçici olacak ve itiraz edilemeyecek. Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin, Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekli olacak. İlçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS'e yükleyecek.

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