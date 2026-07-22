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Yozgat’ta kayıp vatandaş tabutun içinde sağ bulundu

22.07.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat’ta kayıp vatandaş tabutun içinde sağ bulundu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan bir kişi, mezarlığın malzeme deposundaki bir tabutun içinde sağ olarak bulundu.

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Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

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Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T. Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu.

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Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.

Yozgat’ta kayıp vatandaş tabutun içinde sağ bulundu

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