Türkiye'nin bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da üreticilerden ülke ekonomisine 7 milyar TL'lik katkı

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Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye'nin farklı bölgelerinde zorlu şartlarda üretim yapan gezginci arıcıları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi. Haziran ayında da Sivas ve Erzincan'da faaliyet gösteren gezginci arıcıları ziyaret ettiklerini hatırlatan Ay, "Dünyanın en tatlı gıdası olan balın doğadan sofralara gelene kadar geçtiği tüm aşamaları yerinde görüyoruz. Üreticilerimizin emeklerini ve karşılaştıkları sorunları sahada inceleme fırsatı buluyoruz" dedi.