Unutulmaya yüz tutan mesleğin 16 ustasından geriye tek o kaldı

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Mesleği amcasından öğrendiğini anlatan Memişoğlu, geçmişte mühürcülüğün çok daha yoğun bir iş kolu olduğunu belirtti. Memişoğlu, "Daha önceden amcam yapardı bu işi. Ben de amcamdan öğrendim. Burada sadece amcam yoktu, toplam 16 kişiydiler. Mühürcülük yaparlardı. Şimdi ise bir tek ben kaldım" dedi.