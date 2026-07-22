Akçay-Midilli seferleri başladı! Doluluk oranı dikkat çekti

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Daha önce Balıkesir kıyılarından Midilli'ye yalnızca Ayvalık Limanı üzerinden ulaşım sağlanırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Akçayport'u hizmete açmasıyla birlikte bölgeye yeni ve güçlü bir alternatif kazandırıldı. Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) tarafından işletilen Akçayport çıkışlı seferlerde yolculardan ayrıca liman ücreti talep edilmemesi ve yol üstü Balpark otoparklarında sağlanan özel tarife gibi ekonomik kolaylıklar da sunuluyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören BADO'nun Akçay-Midilli hattı, sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen tam kapasiteyle yolcu taşımacılığını sürdürüyor.



Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu

Akçay-Midilli hattı, yolcuların yoğun ilgisiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi olmasına rağmen seferlerde 350 yolcuya ulaşan doluluk oranı dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde meydan bölgesinde oluşan hareketlilik, yıllardır beklenen bu hizmetin ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. BADO'nun Akçay-Midilli hattının açıldığı günden bu yana beş günde 2 binin üzerinde bilet satışı gerçekleştirildi.



Konforlu ve hızlı seyahat imkânı

Yolculara özel gemisiyle konforlu ve hızlı bir seyahat imkânı sunan seferler, aynı zamanda erken saat avantajıyla Midilli'ye ilk varış sağlayarak gümrük işlemlerinin her iki kıyıda da hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanmasına imkan tanıyor. Bu yönüyle hat, hem zaman tasarrufu hem de seyahat konforu açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Hem yerli yolcuların hem de Midilli'den gelecek yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akçay-Midilli hattı, sunduğu avantajlar ve artan yolcu talebi ile bölge turizmine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.