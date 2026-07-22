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Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

22.07.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kendine has aromasıyla bilinen kirazda hasat dönemi başladı.

1Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Andırın ilçesinde Çığşar Mahallesi’nde yetiştirilen dünyaca ünlü Çığşar kirazında beklenen hasat başladı.

2Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Coğrafi özellikleri ve mikroklimatik iklim yapısı sayesinde Türkiye genelinde en son hasat edilen kiraz olma özelliğini taşıyan lezzet, kalitesi ve aromasıyla bu yıl da Avrupa pazarlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

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3Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Kendine has aroması, sert dokusu ve mükemmel tadıyla öne çıkan Çığşar kirazı, başta İngiltere Kraliyet ailesinin mutfağı olmak üzere Almanya, Fransa ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

4Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Yüksek dağ havasında tamamen doğal yöntemlerle olgunlaşan kirazlar, uluslararası standartlarda bir kaliteye sahip.

5Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde büyük bir titizlikle dalından toplanan kirazlar, kalibre ve kalite kontrolünden geçirildikten sonra kasalara dolduruluyor.

6Andırın'da dünyaca ünlü Çığşar kirazında hasat başladı

Lojistik süreçler için soğuk zincire dahil edilen meyveler, tazeliğini kaybetmeden dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaştırılmak üzere ihracat tırlarına yükleniyor.