Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kayıtları ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları belli oldu mu? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
22.07.2026 - 20:32Güncellenme Tarihi:
Hac kura sonuçları açıklandı. Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları belli oldu mu? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda 2027 yılı hac kuraları çekildi.
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Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708, önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı dahil oldu.
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KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları, saat 20.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
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KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'ten gerçekleştirebilecek.