Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kayıtları ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları belli oldu mu? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

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Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708, önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı dahil oldu.