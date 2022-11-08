Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Sedde mevkisinde bugün öğle saatlerinde yol kenarında devrilen motosikletin yaklaşık 40 metre uzağında çalılıklar arasında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kamyon şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişilerin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Yıldırım ile Çağlar Şene ait olduğu saptandı.

Yıldırım ve Şen'in cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.