Çay üreticilerinden işçi sorununa şarjlı makaslı çözüm: Eski yöntemi rafa kaldırdı

Çok büyük oranda çay kesme motorlarını çiftçilerimiz satın aldılar. Makineler sayesinde hem toplamada kolaylık sağlanıyor hem de daha fazla ürün toplayabiliyorlar. Bölgemiz için çok büyük bir kolaylık oldu. Bundan sonraki dönemlerde eski model çay makasları büyük ihtimalle rafa kalkacak. Bu sayede işçi bulamama sorununa büyük bir oranda çözüm getirdiğini görebiliyoruz" dedi.