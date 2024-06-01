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Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim

Kurban bayramı öncesi, şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

01.06.2024 - 09:49 |
Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, bu yıl sonuna kadar emeklilere şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İndirim, Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilen tarife üzerinden yapılacak.

Hükme uymayan yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma cezası verilecek. İhlalin tekrarlanması halinde uyarma cezaları yenilenecek, uyarma cezaları belli bir sınırı geçen işletmeciler faaliyet durdurma ile karşılaşabilecek. Emekliler, indirimli seyahat edebilmek için SGK’dan alacakları emekli aylığı dökümünü belge olarak kullanabilecek. Bu belgeyle yazıhanelere başvuran emekliler, indirimli biletlerini kestirebilecek.

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