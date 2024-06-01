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Ortaköy'de binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Ortaköy'de iki katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

01.06.2024 - 09:55 |
Ortaköy'de binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

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