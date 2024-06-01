Haberler Gündem Haberleri Ortaköy'de binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi Ortaköy'de binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul Ortaköy'de iki katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 01.06.2024 - 09:55 | Son Güncellenme: 01.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:55 Ortaköy istanbul yangın Çay üreticilerinden işçi sorununa şarjlı makaslı çözüm: Eski yöntemi rafa kaldırdı Ortaköy'de binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim Tansu Çiller'in acı günü! Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti Çanakkale Boğazı'nda gemide makine arızası İstanbul'da Narkoçelik-19 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 8 şüpheli yakalandı Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak! GÜNCEL HABERLER Altın, dolar, borsa! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Et fiyatlarında indirim! Bayram öncesi etiket değişti, yıl sonuna kadar devam edecek Çay üreticilerinden işçi sorununa şarjlı makaslı çözüm: Eski yöntemi rafa kaldırdı