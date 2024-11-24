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Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'yı bazı illere bağlayan kara yolları kapandı

Konya, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve tipi, kentte hayatı olumsuz etkilerken, çevre illerle bağlantıyı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

24.11.2024 - 11:16 | | İHA
Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'yı bazı illere bağlayan kara yolları kapandı

Konya'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışının tipiye dönüşmesiyle birlikte Konya’yı, Ankara, Adana, Antalya, Aksaray’a bağlayan kara yolları trafiğe kapatıldı. Yolcu otobüslerinin de terminalden çıkışına izin verilmedi.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde meydana gelen kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelmektedir. İlimizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ilgili tüm birimler 7/24 çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur” denildi.

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