Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek
Türkiye lapa lapa kar yağışına teslim oldu. Kimse şehir merkezlerine bu kadar yoğun kar yağışı beklemiyordu. İstanbul dahil birçok ilde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Uyarılar art arda geldi. Meteoroloji, AKOM, valilikler peş peşe kar yağışı ile ilgili son durumu paylaştı. Sıcaklıklar düşerken kar yağışının ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. MGM haritayı güncelleyerek uyarı yapılan illerin sayısını artırdı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberler...
• 24 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme: