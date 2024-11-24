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GündemLapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Türkiye lapa lapa kar yağışına teslim oldu. Kimse şehir merkezlerine bu kadar yoğun kar yağışı beklemiyordu. İstanbul dahil birçok ilde başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Uyarılar art arda geldi. Meteoroloji, AKOM, valilikler peş peşe kar yağışı ile ilgili son durumu paylaştı. Sıcaklıklar düşerken kar yağışının ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. MGM haritayı güncelleyerek uyarı yapılan illerin sayısını artırdı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberler...

• 24 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 13:10 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Sıcaklıklar bir anda düştü, çok sayıda kentte yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji ve uzmanlar günler öncesinden uyarmıştı. Ancak kent merkezlerine kar yağması beklenmiyordu. Bir anda bastıran lapa lapa kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolda kalanların imdadına AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlar yetişti. Kar yağışı etkisini artırırken uyarı yapılan illerin sayısı da artıyor.

2Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Adana'da kar yağışı başladı. Feke ilçesinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.Adana'da bu yıl aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından Feke ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar uzun yıllar sonra ilk kez Kasım ayında kar yağmasını kuraklıktan sonra sevinçle karşıladı.Feke'de kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili oldu. İlçe sakinlerinden İbrahim Gün, "Uzun geçen kurak aylardan sonra Toroslarda muhteşem bir kar yağıyor. Son yıllarda ilk defa Kasım ayında kar yağışı oluyor” diye konuştu.

3YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

'YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yolda kaldı. Karalar sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için saat 6.30'dan beri yoldayız. Çukurova Havalimanı'nda sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz.

4Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

İstanbul'da yaşayanlar her sene karın ne zaman yağacağını araştırıyordu. Ancak bu sene henüz vatandaşlarda kar yağışı beklentisi oluşmadan lapa lapa kar megakentin yüksek kesimlerinde kendisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

5Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Yüksek kesimler yoğun kar yağışı alırken şehir merkezinde yağış, etkisini sulu kar olarak gösterdi. Kar yağışı Ataşehir Kayışdağı'nda kaydedildi. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den yapılan son dakika kar uyarısına geçmeden diğer illerden kar haberlerine bakalım.

6Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.

7BOLU KARA TESLİM OLDU

BOLU KARA TESLİM OLDU

Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ve polis ekipleriyse otoyol ve D-100 kara yolu üzerinde denetimlerini artırdı.

8GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Çangal Dağı bölgesinde yoğun olarak kendini gösterdi. Yoğun kar, yer yer görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.

9YOĞUN KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

YOĞUN KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylere ise kar aniden yağmaya başladı. Karın başlamasıyla birlikte köylüler şaşkınlıkla o anları cep telefonlarıyla kaydetti.Meteorolojik yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlar, özellikle yüksek kesimlerde seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

10İSTANBUL YOLUNDA YOĞUN KAR

İSTANBUL YOLUNDA YOĞUN KAR!

Karabük merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları yoğun kar yağışı altında kaldı. Karabük'ün Ovacık ilçesinde ise etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ulaştı.

11Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da da kendini gösterdi. Şehir merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü.

12Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Etkili olan yağışla birlikte karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Akyokuş mevkisinde bulunan park alanına gelen kimi vatandaşlar karın tadını çıkartırken, kimileri kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Karın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan Konyalılar araçları içerisinden kar yağışını izledi. Hareket etmeye çalışan bir otomobile, kayan başka bir aracın çarpması ile meydana gelen maddi hasarlı kaza ise görüntülere yansıdı.

13Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, devam ediyor. İl geneline etkisini sürdüren kar yağışı Ilgaz Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı güzergahlarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kastamonu-Ankara Karayolu Ilgaz Dağı geçişinde, yoğun kar yağışı sebebiyle onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları tarafından Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı-Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Yaklaşık yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde yol trafiğe açıldı.

14METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

15SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK

SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

16KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun genellikle karla karışık yağmur ve kar, Yalova çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakasının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

18EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

19AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

20İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Karaman, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

23DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden, güneyinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2555 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

55 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Türkiye haritası sarı e turuncuya boyandı. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruda 20 il için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller sırasıyla Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce oldu.

26Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

Yapılan uyarıların ardından Adana'ya da kar yağdı. Adana'nın Feke ilçesinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.Adana'da bu yıl aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından Feke ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar uzun yıllar sonra ilk kez Kasım ayında kar yağmasını kuraklıktan sonra sevinçle karşıladı.Feke'de kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili oldu. İlçe sakinlerinden İbrahim Gün, "Uzun geçen kurak aylardan sonra Toroslarda muhteşem bir kar yağıyor. Son yıllarda ilk defa Kasım ayında kar yağışı oluyor”

27İSTANBULA BUGÜN KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Peki bugün megakent İstanbul'da hava nasıl olacak, tekrar yağış bekleniyor mu? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Prof. Dr. Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

28Lapa lapa kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji haritayı güncelledi, 55 il için alarm verildi, sıcaklıklar 15 derece daha düşecek

1. Bugün Pazar; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu.

Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde karla karışık yağmur ve kar..

2. Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek.

3. İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde Karla Karışık Yağmurlu 8 C..

İzmir 11, Antalya 14, Ankara 3 C. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar. .