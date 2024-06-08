Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem YKS'de ilk oturum sona erdi! Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...
Haberler Gündem Haberleri YKS'de ilk oturum sona erdi! Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

YKS'de ilk oturum sona erdi! Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Üniversite hayali kuran yaklaşık 3.1 milyon adayın başvurduğu YKS, bugün düzenlenen TYT oturumuyla başladı. Adaylar yarın da AYT ve YDT oturumlarına katılarak ter dökecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Öte yandan yurdun dört bir yanında sınava geç kalan üniversite adaylarını polisler okullarına yetiştirdi. İşte detaylar....

• 08 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
1 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın düzenleniyor. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başladı.

2 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

TYT’de Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler’de 20, Temel Matematik’te 40, Fen Bilimleri’nde de 20 olmak üzere toplam 120 soru yer alıyor. Adaylara 165 dakika süre veriliyor.

3 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Yarın saat 10.15’te başlayacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ise Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2’de 40, Matematikte 40 soru, Fen Bilimleri’nde 40 soru olmak üzere toplam 160 soru olacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün saat 15.45’te başlayacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de 80 soru yer alıyor, sınav 120 dakika sürecek.

4 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Yalova'da 30 sınav merkezinde 10 binin üzerinde öğrenci sınav heyecanı yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı.

5 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Saat 10.00 itibarıyla okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarılarak okul girişleri kapandı. Sabri Eskinazoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava 10.01 ve 10.02 saatlerinde yetişen gençler ise salona girmek için büyük çaba gösterdi. Kapı ve çerçevelere vuran erkek öğrenci, tam umudunu kaybederken velisinin de gayretiyle okula alınarak sınava girebildi. Diğer kız öğrenci de kapanan kapıların yeniden açılmasıyla sınava girebildi.

6 SINAVA GEÇ KALANLARIN YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

SINAVA GEÇ KALANLARIN YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Sınava girecekleri okula geç kalan, okullarını karıştıran ve kimliklerini evde unutanlar polislerden yardım istedi. Motorize trafik polisi ekipleri, kasklarını giydirdikleri öğrenciler için seferber oldu.

7 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Kimisinin evinden kimliği alınırken, kimi öğrenciler de kapıların kapanmasına dakikalar kala okullarına yetiştirildi. Öğrenciler, motorların arkasına binip, ‘’Allah polisimizden razı olsun’’ diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

8 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan ÇEAŞ Sofulu Ortaokulunda sınava girecek bir öğrenci isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesine gitti.

Yanlış okula geldiği fark eden öğrencinin imdadına trafik polisi yetişti. Motosikletli trafik polisi kaskını öğrenciye vererek gideceği okula yetiştirdi.

9 3 HAFTALIK BEBEĞİYLE SINAVA GELDİ

3 HAFTALIK BEBEĞİYLE SINAVA GELDİ

Büyükçekmece’de ve Başakşehir’de de sınava girecek olan öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak gelirken, saat 10 kuralarını geçirenler ise sınava alınmadı.

10 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Büyükçekemece İlkokulu’nda sınav yapılan yerler arasındaydı. Öğrenciler arasında 3 haftalık bebeğiyle ve eşiyle gelen bir anne de yer aldı. Anne sınava girerken baba Fatih Gülteki’nde bebeğiyle dışarıda bekledi. Gültekin, “ Bebeğimizle geldik. Eşim sınava girdi. Aylardır çalışıyordu. İnşallah hedefinde Tıp Fakültesi var. Bende bebeğimle bekliyorum” dedi.

11 VELİLER DIŞARIDA DUA ETTİ

VELİLER DIŞARIDA DUA ETTİ

Torunları sınava giren bir yaşlı kadın ise okul önünde gözü yaşlı şekilde uzun süre dua etti. Duygularını anlatan kadın, “Dua okuyorum herkes için okuyorum. Allah kabul etsin” diye konuştu.

12 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişmek isteyenler, kapının kapanmasına 5 saniye kala içeriye girebildi. Bazı öğrenciler ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

13 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Ordu'da sınava girecek olan öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak gelirken, bazı öğrenciler 5 saniye ile sınava girebildi, kimi öğrenciler ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Öğrenciler sınavın başlaması ile salonda ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde ve sahilde Kur'an-ı Kerim okudu, örgü ördü ve piknik yaptı.

14 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

İlk kez sınava giren kızını okul çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak bekleyen Hülya Çiçek, “Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin. Gurur verici ce zor bir durum. Kızım ilk kez sınava girdi, ben de Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek bekliyorum. Biz saat 07.00 sıralarında geldik ama beklemek ve sabretmek de güzel” dedi.

15 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Hamide Yıldırım ise veli ise “Çok heyecanlıyız, en küçük kızım sınava girdi. Sınava güzel hazırlandı ama çok heyecanlıydı. İnşallah hayırlısı olur. Allah tüm çocuklara zihin açıklığı versin. Benim en küçük çocuğum olduğu için ablaları kadar heyecanlı değilim” ifadelerini kullandı.

16 ÖSYM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınava ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Ersoy, bir yıla yakın sürecin bu hafta sonu sona ereceğini belirterek, “Kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulundan gelen bir süredir kazanımlarla beraber binlerce hocamız, bu öğrencilerimiz için çalışma süreçlerini başlattılar.

18 YKSde ilk oturum sona erdi Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Bu cumartesi, pazar süreç nihayete erecek. Biz bu süreç için tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye güzel bir konfor olsun diye stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

19 SINAVA 1 SAAT ÖNCE GELMESİNE RAĞMEN GEÇ KALDI

SINAVA 1 SAAT ÖNCE GELMESİNE RAĞMEN GEÇ KALDI

Sınav yeri, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, sınava geç kaldı. Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.

20 SON ANDA YETİŞTİLER

SON ANDA YETİŞTİLER

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki liseler kampüsü içerisinde bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bazı öğrencilerin son anda sınav merkezlerine koşarak gelmeleri kameralara yansıdı. Bir öğrenci ise son anda sınav salonuna alındı. Yanlış okula gelen bir başka öğrenci ise gireceği okula koşarak giderek yetişmeye çalıştı.