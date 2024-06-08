YKS'de ilk oturum sona erdi! Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...
Üniversite hayali kuran yaklaşık 3.1 milyon adayın başvurduğu YKS, bugün düzenlenen TYT oturumuyla başladı. Adaylar yarın da AYT ve YDT oturumlarına katılarak ter dökecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Öte yandan yurdun dört bir yanında sınava geç kalan üniversite adaylarını polisler okullarına yetiştirdi. İşte detaylar....
• 08 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 10:22 • Son Güncelleme: