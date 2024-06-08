YKS'de ilk oturum sona erdi! Sınav merkezlerinden manzaralar: Sınava 3 haftalık bebeğiyle gelen de var son saniye yetişen de...

Hamide Yıldırım ise veli ise “Çok heyecanlıyız, en küçük kızım sınava girdi. Sınava güzel hazırlandı ama çok heyecanlıydı. İnşallah hayırlısı olur. Allah tüm çocuklara zihin açıklığı versin. Benim en küçük çocuğum olduğu için ablaları kadar heyecanlı değilim” ifadelerini kullandı.