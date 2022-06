YKS'de Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil sınavı sona erdi! Öğrencilerden yorumlar...

AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 160 soru soruldu ve 180 dakika zaman tanındı. AYT, alan yerleştirme puanının yüzde 60'ını oluştururken dün yapılan Temel Yeterlilik Testi’nden alacakları puanın ise yüzde 40’ı yansıyacak. Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük - Melike Çalkap'ın haberine göre; AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru bulunuyor. Bu 40 soru şöyle dağılıyor: Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru Coğrafya-1 6 soru. Sosyal Bilimler-2 Testinde Tarih-2 11 soru, Coğrafya-2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu 6 soru olmak üzere toplamda 40 soru vardı. Matematik Testi de toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi’nde 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji olmak üzere toplam 40 soru soruldu. İstanbul’da Alan Yeterlilik Testi’ne 393 bin 98 ve Yabancı Dil Testi’ne 39 bin 904 öğrenci girdi.

17.45 YKS MARATONU TAMAMLANDI

30 bin 418 kişinin başvurduğu 3’üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Böylece YKS maratonunun sınav etabı tamamlandı. 15:45’te başlayan ve adayların 80 soru için 120 dakikaya sahip olduğu YDT’de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça soruları soruldu. 3 milyon 243 bin 425 başvurunun alındığı YKS’de sonuçların 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Sonrasında YKS maratonu tercih dönemiyle devam edecek.

Adaylar; sınav gerginliğinin yerini tatil heyecanını aldığını söylerken, YDT ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Sera Malgaz: AYT çok iyi geçti diyemem ama son sınav çok iyi geçti. Bir yanlışım dahi çıkarsa şaşıracağım.

Hazal Gültekin: Ben dil ve sözelden girdim sınava. Çok zor diyemem. Allah sayısaldan girenlerin yardımcısı olsun. Sınavım genel olarak iyi geçti. İngiliz Dili ve Edebiyatı istiyorum. En sonunda bitti, bugün sınavın bitişini kutlayacağım. Artık “bugün ders çalışmalıyım” kaygısı olmayacak. Güzel bir tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Yazlığa gidip arkadaşlarımla vakit geçirmek için can atıyorum.

15.45 YDT BAŞLADI

Adaylar YDT için sınıflara gitmek üzere kapılara doğru yönelmeye başladıktan sonra yine kimlik kartı, sınava giriş belgesi kontrolleri yapıldı ve yanlarında diğer oturumlarda olduğu gibi yalnızca etiketleri çıkarılmış su şişeleri olmak kaydıyla sınav yerlerine alındı. 15.30’da kapılar kapandı, adaylar yabancı dil konusunda yeterliliklerinin ölçüleceği YDT için sınav merkezindeki yerlerini aldı. 120 dakika sürecek olan YDT 15:45 itibarıyla başladı.

YDT’de kapıların kapanmasına saniyeler kala 3 aday koşarak sınav alanına giriş yapmayı başardı. Ancak içlerinden biri o kadar şanslı değildi. Kapılar kapandıktan 5 dakika sonra sınav alanına gelen aday; “Sınavın başlangıcını 15.45 sanıyordum” dedi ve içeri giremeyince şaşkınlık yaşadı. Konservatuvar öğrencisi olmak istediğini söyleyen aday “kendimi denemek için sınava girecektim çok önemli bir kayıp değil benim için” diyerek sınav alanından ayrıldı.

Ahmet Kaan Mandalı: "AYT’da sayılsal kısmım pek iyi değildi. Matematikten sadece 5 soru yapabildim, sözelde zorlanmadım. Birazdan YDT’ye gireceğim özel olarak bir hazırlığım olmadı ancak yabancı dil bilgime güveniyorum. Kendi seviyemi görmek için bir fırsat olarak görüyorum. AYT’den beklediğim puanı alamazsam dil alanında ilerleyebilirim."

Burak Arslan: "Sınav bence çok kolaydı, eşit ağırlıktan girdim. Birazdan YDT’ye gireceğim. Bir Yemek molası vermek iyi oldu ağabeyimle son değerlendirmeleri yapıyoruz. Hiç gerginlik yaşayan biri değilim İngiltere’de yaşadım 3 sene kadar muhtemelen hepsini doğru yapar çıkarım."

Hatice Kübra Aktaş: "Yabancı dilimin iyi olduğuna inanıyorum. 50-60 soruyu yapabileceğime inanıyorum iyi bir puan alırsam dil konusunda bir bölüme gitmek isterim."

Ahmet Dastan İşan: "Kazakistanlıyım ama Türkiye’de doğdum büyüdüm. AYT tahminimden çok daha iyi geçti ama dil konusunda da iyi olduğumu düşünüyorum. Önceden çıkmış soruları çözdüğümde tahminimden çok yüksek sonuçlar aldım. Eğer iyi bir puan alırsam Boğaziçi Çeviri Bilimi tercih edebilirim."

14.10 SINAV KAĞITLARI ÖSYM'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

AYT'nin sona ermesinin ardından adaylar sınav yerlerini terk etti. YDT'ye girecek olanlar ise çevrede vakit geçirip sınav vaktini beklemeye başladı. Adayların sınav yerlerinden ayrılmasıyla birlikte sınav kağıtları özel bir kutuya kondu, mühürlenen kutular polis nezaretinde araçlara yüklendi. Adayların gelecekteki eğitim hayatını belirleyecek olan sınav kağıtları Ankara'daki ÖSYM binasına doğru yola çıktı.





AYT SONA ERDİ

Adayların uzun zamandır hazırlandığı YKS maratonunda son düzlüğe girildi. 13.15 itibariyle sonlanan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru ve son olarak Fen Bilimleri Testi’nde de 40 soru soruldu. Adayların toplam 160 soru için 180 dakikası vardı. Türkiye genelinde 2 milyon 56 bin 512, İstanbul’da ise 393 bin 98 adayın başvurduğu AYT’nin sona ermesiyle adaylar ve aileleri rahat bir nefes aldı. Sınavdan çıkan adaylar kendi aralarında da sınav kritiği yapmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının hemen ardından adayların sınav hakkındaki yorumları şöyle:

Kadir Bedir: "Matematik ortaydı bence. Çok zor değildi. Edebiyat soruları uzundu ve yazarların özelliklerini vermişlerdi. Beklenen yazarlar çıktı zaten. Sınav beklediğim gibiydi sorular hiç şaşırtmadı. İlk kez girdim sınava ama sadece matematik sebebiyle sürede sorun yaşadım biraz. ODTÜ’yü kazanmak istiyorum."

Merve Nur Bezir: "Güzeldi. Fen öğrencisiyim matematik ve fen grubunu çözdüm. Bilgi ağırlıklı sorular vardı ama bazısı yoruma dayalıydı. Kendimi şu an hafiflemiş hissediyorum."

Esma Karaman: "Sayısal çözdüm. İyiydi. Fizikte yorum ve öncüllü sorular olduğu için o bir tık zordu. Şu an çok mutluyum."

Melisa Polat: "Edebiyat bilgiye dayalıydı ama paragraflar da çoğunluktaydı. Matematik de aslında az bile çalışılsa yapılabilirdi. Matematikte beklediğim konular çok çıkmadı. Sosyal de ise TYT'den de sorular vardı. Onlar da iyiydi ama felsefe bilgiye dayalıydı. Sınav genel olarak çok da zor değildi."

Emir Erseç: "Güzeldi kolay bir sınavdı önceki yıllara göre. Fende birkaç soru çok zorladı. Matematik basitti. YDT sonrası tatili iple çekiyorum. Stresliydim ama az stresli olsaydım bir şey yapamazdım."

Senem Şengün: "Geçen seneye göre kolaydı. ilk 60 binde olmak istiyorum. Diş hekimliği ya da mimarlık istiyorum. TYT ‘de kitapçıkta bir şeyi yanlış işaretlemiş olabilirim sınavım geçersiz sayılabilir."

Hümeyra Koca: "Sayısalcı girdim ama eşit ağırlıkçı olarak çıktım. Fen kolaydı ama matematik zorladı. Sosyal de o kadar zorlamadı."

Beyza Arslan: "Matematik ortaydı yani zor hazırlamışlardı. Biyoloji ve kimyada zorlandım. Ama genel olarak iyiydi güzel bir sonuç gelir umarım."

Hasan Özkan: "Sözelci olduğum için sayısalda çok eksik kaldım. Edebiyat çok zorladı bilgi ağırlıklıydı. İyi geçti demek isterdim ama diyemiyorum."

Kaan Gücavlı: "Beklendiği gibi TYT’ye göre çok daha zordu ama sınavım iyi geçti. Daha önce hiç duymadığım kelimelerle karşılaştım edebiyat sorularında. Fen beklediğimden daha iyi geçti."

Efra Cambaz: Çok zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum biraz daha kapsamlı bilseydim daha iyi geçebilirdi ama kötü geçti de diyemem. Fizik biraz zorladı ama bu benden de kaynaklı olabilir. Erken çıkan çok kişi oldu. Dün etkilenmemek için TYT sorularıma bakıp incelemedim. Hayalim mühendis olmak ama önce dinlenmek istiyorum.

12.50 İLK YORUMLAR

Sınavın ilk 135 dakikası geride kalırken sınav merkezlerinin kapıları da erken çıkmak isteyen adaylar için açıldı. AYT’yi 180 dakikalık süre dolmadan tamamlayan adaylar saat 12.30 itibariyle sınav merkezlerinden çıkabiliyor.

Kapılar sınavın son 15 dakikasına kadar erken çıkmak isteyenler için açık kalacak. Sınav boyunca 160 soru ile karşı karşıya kalan ve AYT’yi erken tamamlayan adayların yüzünden sınav maratonunun ikinci aşamasını atlatmış olmanın verdiği rahatlama hissi okunuyor. Bununla birlikte dışarda onları heyecanla bekleyen veliler de çocuklarının erken çıkıp çıkmayacağının merakıyla sınav merkezlerinin kapılarını dikkatle gözlüyor. Erken çıkan adayların sınav hakkındaki yorumları ise şöyle:

Ömer Kaan Güler: "Sınavım kötü geçti TYT’ye daha çok hazırlanmıştım. Suratım asık çıktım o nedenle. Süre yeterliydi erken bitirdim daha erken de çıkabilirdim matematikte çok boş bıraktım."

Buse Akbıyık: "Sınavım iyi geçti AYT düne göre daha kolay geldi. Çok zorlamamışlardı. Fende 20 soru yaptım. AYT süre olarak uzun olduğu için herkes çıkıyor artık."

İrem Nur Eygün: "Matematik kısmı çok zordu ama fen kısmı o kadar zorlamadı. Sayısalcıyım ben matematik geçen seneye kıyasla bir tık daha zordu. Çok çeşitli sorular vardı."

Aleyna Özkan: "Sözel zorladı. Edebiyat güzeldi bence aslında divan edebiyatı ve cumhuriyet edebiyatından güzel sorular vardı. Geçen seneden daha kolaydı. Sosyalde coğrafya zorladı sadece."

Salih Türkkan: "Ben eşit ağırlıkçıyım. Hem matematik hem edebiyat çözdüm. Paragraflar biraz zorladı. Fena sayılmaz diyebilirim sınav için."

Selim Can Sayılır: Ben sayılsal bölümünü çözdüm. Çalışan insan yapıyor bence. Biyolojide zor sorular vardı ama onun haricinde zor bir şey görmedim. Geçen sene de girdim geçen seneki sorularla benzerdi. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü istiyorum.�

Bünyamin Falay: "Matematik ve fen çözdüm. Matematik daha kolaydı fene göre ama fende de çok zorlanmadım. Sadece fizik soruları biraz zorladı. Emin olduğum soruları çözdüm sadece. İyi geçti diyebilirim."

12.25

Sınavın ilk 135 dakikasının tamamlanmasına çok az kaldı. Süre bitmeye yaklaşırken velilerin de heyecanı artmaya başladı. Artık deyim yerindeyse yerlerinde duramayan veliler yürüyüş yapmaya, sohbetlerine ayakta devam etmeye başladı.

Aygül Beyaz İpek: "Çok heyecanlıyım. Ben ondan daha çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçer. Hedefi hukuk okumak ama gelecek puana göre öğretmenlik de düşünüyor."

Merve Beyaz İpek: "Kız kardeşimi bekliyorum ben de. Şimdi ondan daha fazla heyecanlıyım. Ben de geçtim bu süreçlerden. O içeri girerken kalbim sıkıştı, gözlerim doldu. Umarım istediği gibi olur."

12.10

Sınavın bitmesine sayılı dakikalar kala velilerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yanında yiyecek içecek getiren veliler parklarda bahçelerde oturuyor, güneşten de sakınmak için ağaç altı yerleri tercih ediyor.

11.30 BEKLEYİŞ SÜRÜYOR





Muharrem Koç: "Kızımı getirdim, mezuna kaldığı için bu sınava ikinci girişi. Dün de buradaydık. Kızım kadar hatta kızımdan daha çok heyecanlıyım. Umarım her şey onun gönlüne göre olur. Uzun zamandır çalışıyor hukuk bölümünü istiyor."

Mehtap Aslan: "Bu ikinci sınavımız. Daha rahatım geçen seneki gibi değilim. Dün sınav biraz zorlamış ama yine de iyi dediler. Kızım sayısala hazırlandı. Biz elimizden geleni yaptık şimdi de duamızı ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun."

Mevlüt Çetinkaya: "Düne göre biraz daha rahatım. Yine de heyecan var tabii ama biraz azaldı bugün. Kızımı bekliyorum şimdi o tıp ile mühendislik bölümü arasında gidip geliyor."

Fatma Çetinkaya: "Çok heyecanlıyız dünden beri. Ona belli etmemeye çalışıyoruz ama biz daha çok heyecanlı olabiliriz. Sınava hazırlık sürecinde bazı sağlık sorunları da yaşadı stres sebebiyle. Çok çalıştı, çok emek verdi. Emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Sınav boyunca onu burada bekleyeceğiz."

Kazım Arslan: "Kızım sınava girdi bir de oğlum var o Üniversite öğrencisi mezun olmak üzere tıp okuyor. Biz abisinin yolundan gitsin, tıp okusun istiyoruz ama kendi yolunu çizecek gibi görünüyor. Dün de takıldığı sorular olmuş tabii istediği seviyede tam olmadı sınav ama bakalım kısmet. Umutla bekliyoruz."

Ayhan Çelem: "Üzerimizde bir baskı hissetmiyoruz çünkü kızım Defne başarılı ve ne istediğini bilen biri. Tercihi iki okulla sınırlı olacak düne göre daha rahatız TYT’nin güzel geçmiş olması bizi de rahatlattı."

10:55: Sınavın başlamasıyla birlikte ailelerin de okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava girenlerin heyecanı dakikalar ilerledikçe yatışırken aileler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hatta okul önlerindeki heyecan dakikalar geçtikçe daha da artıyor. Çocuklarından sınav sonrası 'iyi geçti' cümlesini duymak için bekleyen aileler kendilerine göre heyecanla başa çıkma metotları geliştiriyor. Bazıları müzik dinleyip uyuyarak zaman geçirmeye çalışırken bazıları ise kitap okuyarak ya da ders çalışarak bazıları da dua ederek bekliyor.

Sonay Demirci: "Oğlum Metehan sınavda. Kendisi sayısalcı, dünkü sınavın zor olduğunu söyledi. Biraz onun moral bozukluğu vardı. Benim için de kaygılı bir süreç ben de şu an İngilizce gramer çalışarak kendimi oyalamaya çalışıyorum."

10.15: ALAN YETERLİLİK TESTİ BAŞLADI

Saat 10.15 itibariyle sınav başladı. Adaylar artık uzun süredir hazırlandıkları ve uzun süredir merak ettikleri AYT sorularıyla karşı karşıya. Şimdi 160 soruyu yanıtlamak için önlerinde 180 dakika yani tam 3 saat zamanları var. Bu üç saat dışarına onları bekleyen anne-babalar ve diğer aile bireyleri için de kolay geçmeyecek. Adaylar sınıflarda, ailelerin de aklı onlarla. Ama hem adaylar hem de veliler uzun bir maratonu geride bırakmaya artık çok daha yakın. Sınavın ilk 135 ve son 15 dakikası dışarıya çıkış izni olmayan adaylar hayallerindeki geleceğin kapılarını aralayacak olan sınavı başarıyla tamamlama gayretinde.

10.10: SON ANDA YETİŞTİ

Sınavın başlamasına yakın kimlik yerine ehliyetini getiren adayı taksici babası kurtardı. Aday çevredekilerin de müdahalesi ve yardıma koşmasıyla kimliğine kavuşarak sınav merkezine giriş yaptı. Taksici baba Mehmet Can Toprak, “Hemen beni aradılar. Ehliyeti aldım sinyalleri yakarak hemen geldim. Kalbim ağzımda atıyor. Çok heyecanlıyım. Ağlamak üzereyim ama çok şükür yetiştik” dedi.

10.00: KAPILAR KAPANDI

Adaylar aileleriyle vedalaşıp sınava girecekleri sıralarda yerlerini aldı. Saat 10:00 itibarıyla kapılar kapandı. Tek tük de olsa son dakikada yetişenler ya da dakika farkıyla sınavı kaçıranlar bugün de vardı. Şimdi adaylar içeride sınavın başlamasını bekliyor. Ailelerin de okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi başladı. Herkesin dileği yaklaşık 3 saat sonra çocuklarının sınavdan gülerek çıkması.

09.55:

Adayların sınav merkezlerine girebilecekleri son dakikalar. Saat 10.00’da kapılar kapanacak ve o dakikadan sonra gelenler içeri alınmayacak. Adayların yakınlarıyla vedalaşmaları sırasında ilginç ve duygusal anlar da yaşanıyor. Çocuğunu bu önemli gününde yalnız bırakmak istemeyen ve ayağındaki alçıyla onun yanında olmaya çalışan Emel Karabulut ve kızı Funda Karabulut ilginç bir örnek oluşturuyor.

Emel Karabulut: "Anne ve babası olarak en büyük destekçisi olmaya çalışıyoruz. Stresimizi ona yansıtmadık. 20 gün önce evde düşerek kaval kemiğimi ve topuğumu kırdım. Biraz kötü bir döneme denk geldi ama bu şartlarda bile olsa kızımı yalnız bırakamazdım. İnşallah en güzel yerlere gelir."

Funda Karabulut: "Annem bu haliyle ayağı alçıda da olsa tekerlekli sandalyede de olsa benim yanımda olarak heyecanımı azaltıyor. Yaptığı fedakarlığın farkındayım ve onların yüzünü kara çıkarmayacağım."

09.45:

Adaylar aileleriyle sarılıp vedalaşıp eğitim hayatlarının geleceğini belirleyecek soruları yanıtlamak için sınıflara doğru yol alıyor. Kapıda polisler tarafından üst araması yapılan adaylar sadece sınava giriş belgeleri, kimlikler ve bir şişe suyla içeri alınırken diğer eşyalarını ailelerinde ya da emanetçide bırakmak zorunda. Sınava artık dakikalar kaldı. Veliler sınav merkezlerinin önünde büyük bir kalabalık oluşturuyor. Kimi veliler evden getirdiği sandalyesi ile çocuğunu beklemek için hazırken kimi veliler ise bölgede bulunan büfelerden yiyecek içeceklerini alıp sınav merkezi önünde heyecanlı bekleyiş için hazır.

09.30: KAPILAR AÇILDI

Saat 09:00’da sınav merkezlerinin kapıları açıldı. İsteyen aday o saatten itibaren sınav salonuna girebiliyor. Ancak adaylar aileleriyle biraz daha vakit geçirebilmek, heyecanlarını azaltmak ve son tavsiyeleri almak için kapı önlerindeki bekleyişlerini sürdürüyor. Kapıların kapanış saati olan 10:00’a doğru adayların içeri girmek için sıra olması bekleniyor. Öte yandan adaylara kimlik kartı ve sınava giriş belgelerinin son kontrollerini yapmaları için görevliler tarafından aralıklı olarak uyarı yapılıyor.

ADAYLAR VE AİLELER DE KAPI ÖNLERİNE GELMEYE BAŞLADI

09.15

Sabahın erken saatlerinde sınav yerine gelen adaylardan Hatice Beyazay son hazırlıklarını yapmak için kulaklığını taktı ve kahvaltısını yaparken internetten konu tekrarlarını izledi. Erken gelen adaylardan;

Necati Berke: "TYT pek iyi geçmedi açıkçası çalışmamıştım. Soruları görünce üzüldüm çünkü çalışsam yapabilirdim. Stres faktörü de devreye girince epey kötü geçti diyebilirim. Bu sabah stresle başa çıkabilmek için 08:00 sıralarında sınav yerine tek başıma geldim. Sınava sayısaldan gireceğim hedefim mühendislik."

Harun Talha Özsoy: "İkinci sınava girişim. Dünkü sınav bence basitti. Matematikte beklediğimin üstünde soru yaptım. Türkçe de gayet iyi geçti. En çok sosyal zorladı. Sınava hazırlık sürecinde hem sosyal faaliyetlerde bulundum hem de sınava çalıştım. Bugünden umutluyum. Zaten AYT konularını daha çok seviyorum. Hedefim İstanbul ya da Ankara Üniversitesi."

Dilan Ürkmez: "Mezuna kaldım ben bir sene. Dün Türkçe biraz zorladı. Keşke matematikten başlasaydım dedim. Sürem pek yetmedi. Ama ben 6 aydır AYT’ye çalışıyorum. Sınava hazırlık sürecinde sabah akşam çalıştım diyebilirim. Bu sınavdan daha umutluyum. Dün çok heyecanlıydım. Bugün biraz heyecanım azaldı. Kendimi iyi hissediyorum şu an, sınava hazırım."

Ceyda Nur Tiryaki: "Dün sınavım güzel geçti. Benim belirli bir çalışma programım vardı hazırlık sürecinde onu hiç bozmadan çalıştım. Bol bol deneme çözdüm. Şu anda mutlu hissediyorum çünkü çalıştım. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız. Eczacılık ya da fizyoterapi bölümünü İstanbul’da kazanmak istiyorum."

Kardelen Yöndem: "Dün Türkçe zorladı ama genel olarak iyi geçti sınav. Şu an ise karmaşık duygular içindeyim. AYT matematik biraz zor o beni korkutuyor. Şu an çok heyecanlıyım aslında. Sınava son 1 hafta kala beslenmeme de dikkat ettim, uyku düzenime de. Kazanmak için her şeyi yaptım diyebilirim. İstanbul’da bir Üniversite kazanmak istiyorum."

Eda Yöndem (Veli): "Ben ondan daha çok heyecanlıyım. Dün beklerken de çok heyecanlıydım bugün de o heyecan devam ediyor. Ben de İstanbul’da bir üniversite kazanmasını, yanımda olmasını istiyorum. Allah tüm sınava girenlere yardım etsin."

Kaan Özbek: Dün TYT’de çok zorlandım. İki şık arasında kaldığım çok soru vardı ama dünkü sınav benim için geride kaldı kafamda bitirdim, önemli olan AYT. Basketbol oynadığım için heyecan bende pek olmuyor böyle zorlu günlere alışkınım. Hedefimde mühendislik var.