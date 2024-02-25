YKS başvuruları yarın sona eriyor!
8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona eriyor.
25.02.2024 - 10:38 |
Sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.
Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.
Sınav 8-9 Haziran'da
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.