Yılbaşında flaş yasak ve kısıtlama kararı! Resmen açıkladılar, hepsini kapsıyor! 31 Aralık 2021 ve...

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık 2021 -1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Geçen sene koronavirüs vaka sayısını düşürmek amacıyla kısıtlamalara gidilmişti. Şimdi ise omicron varyantı sebebiyle yılbaşında yasak var mı merak ediliyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kararı, Kabine Toplantısı kararları ve İçişleri Bakanlığı'nın yürütmesi ile gerçekleşebilmektedir. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Yılbaşında yasak var mı ve sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, son günlerde binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi gereklilikleri kapsamında yılbaşı kutlamalarına getirilen kısıtlama dolayısıyla bu yıl da benzer bir durumunun yaşanıp yaşanmayacağını merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapıp yapmadığını merak ediyor.

YILBAŞINDA KAPANMA OLACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Memişoğlu ancak herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini, korku ve panikle değil; tedbirle pandemiye karşı mücadelenin kazanılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üretebilen 9'uncu ülke olduğuna dikkat çekerek, yerli aşı Turkovac'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağını kaydetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle yaşanan vaka artışlarına dikkat çekerek yeni yıl öncesi uyarılarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel anlamda Nisan-Mayıs aylarından beri "yatay" seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşansa da, Omicron nedeniyle Avrupa'da hızla artan vaka sayılarının bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'ye de yansıyacağına işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, korku ve panikle değil, "kişisel tedbirle" bu süreçlerin daha kolay atlatılabileceğini söyleyerek, "Şimdiye dek üç tane ciddi yükselişten sonra, şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de vaka sayıları belli bir seviyede ve kontrol altında devam ediyor. Tabii bu, insanlarımızda biraz rahatlamayı da beraberinde getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle, insanların özgüveni arttı. Maske mesafe konusunda gevşeme yaşıyoruz. Bu konuda bir rehavet yaşamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki Omicron'dan sonra, ki bulaşıcılığı çok yüksek, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere, Almanya ve Fransa'da vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakıma yatışlara çok yansımasa da maske, mesafe ve aşılanma konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.

DÜNYADA YILBAŞI YASAKLARI

Dünya geçen yılın ardından 2022’ye de salgın endişesiyle giriyor. Omicron vakalarındaki kaygı veren artış nedeniyle dünyanın pek çok kentindeki yeni yıl kutlamaları iptal edildi. Aralık 2019’dan beri dünyanın odak noktasında yer alan ve geçtiğimiz 2 yıldır gündemden düşmeyen koronavirüs pandemisi, 2022’ye girerken de hayatımızı etkilemeye devam ediyor. 2021 yılında aşılar umut getirmiş ve kısıtlamalar hafiflemiş olsa da aşılara dirençli Omicron gibi yeni varyantların türemesi, dünyayı yeniden kısıtlamalara itiyor. Özellikle batılı ülkeler, kısıtlama kararını yeni yıl kutlamaları için getirmeye hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında New York’ta yeni yıl kutlamalarında maske takma zorunluluğu getirilirken, Atina, Berlin, Edinhburg, Londra, Yeni Delhi, Paris, Roma, Bangkok ve Las Vegas gibi önde gelen bazı şehirlerde yeni yıl için toplu kutlamalar yasaklandı. İşte özetle, ülke ülke yeni yıl tedbirleri ve salgında son durum:

YUNANİSTAN: Akropolis’te her yıl geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi bu yıl yapılmayacak. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu yıl belediyeler tarafından planlanan tüm toplu Noel ve yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Cuma günü itibariyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirilirken, yüksek koruma için çift maske takma uyarısı da yapıldı. Önlemlerin ilk etapta 3 Ocak’a kadar süreceği bildirildi.

ALMANYA: Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere, fiziki teması en aza indirebilmek adına yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. Başkent Berlin başta olmak üzere Münih ve Frankfurt gibi diğer önemli şehirlerde de büyük havai fişek gösterileri için toplanılmayacağı belirtildi. Şansölye Olaf Scholz, 28 Aralık itibariyle, en fazla 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelinebileceğini, bu kişilerde de aşılı olma ya da hastalığı atlatmış olma zorunluluğu aranacağını bildirdi.

İNGİLTERE’DE DE İPTAL

LONDRA: Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentte geleneksel olarak her yıl düzenlenen Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, salgın endişesi nedeniyle bu yıl iptal edildiğini duyurdu. Han, “Londralıların güvenliği her şeyden önce gelir” açıklamasında bulundu. Trafalgar Meydanı’ndaki kutlamalara 6 bin 500 kişinin katılması bekleniyordu.

FRANSA: Başkent Paris’te de Champs-Elysées Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterileri ve DJ performansları salgındaki artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.