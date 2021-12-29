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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan duyurdu! Yeni kısıtlama gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada vaka sayılarının artışına dikkat çekilirken yeni kısıtlama ihtimaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan kısıtlama geliyor mu? sorusu da yanıt buldu.

29.12.2021 - 21:48 |
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan duyurdu! Yeni kısıtlama gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandığını kaydetti. Son haftada günlük vaka sayılarındaki artışın belirginleştiğini aktaran Koca, "Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

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"Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir" diyen Koca, devamında şunları kaydetti:

"Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz."

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