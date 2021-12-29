29 AralÄ±k koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¼nlÃ¼k Kovid- 19 Tablosu' verilerine gÃ¶re; son 24 saatte yapÄ±lan 366Â bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. KoronavirÃ¼s nedeniyle 142 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 25 bin 638 kiÅŸinin de tedavisi ve karantinasÄ± sona erdi.

18 yaÅŸ ve Ã¼zeri nÃ¼fusun aÅŸÄ±lanmasÄ± verilerinde 1'inci doz TÃ¼rkiye ortalamasÄ± yÃ¼zde 91,62, 2'nci doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 83,01 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, 1'inci dozda 56 milyon 867 bin 625, 2'nci dozda 51 milyon 527 bin 171 ve 3'Ã¼ncÃ¼ dozda 18Â milyon 341 bin 323 olmak Ã¼zere toplam 130Â milyon 571 bin 857 aÅŸÄ± uygulandÄ±.

En az 2 doz aÅŸÄ± olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve BartÄ±n olurken, 2 doz aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en az olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, MuÅŸ, BingÃ¶l, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ oldu.

'KAYIPLARIMIZIN ARTMA Ä°HTÄ°MALÄ°NÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RÄ°YOR'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Vaka sayÄ±larÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸla birlikte, hastalÄ±ÄŸa yakalananlar arasÄ±nda ileri yaÅŸtakilerin, kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da yÃ¼kselecek. Bu durum, kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n artma ihtimalini gÃ¼Ã§lendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalÄ±, hatÄ±rlatma dozlarÄ±nÄ± yaptÄ±rmalÄ±dÄ±r" dedi.

Â