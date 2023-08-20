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Yıkım sırasında bina çöktü! Operatör enkaz altında kaldı

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

20.08.2023 - 12:18 | | Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı. 

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