Yerli otomobil ile ilgili sürpriz gelişme! CEO duyurdu

Yerli otomobil TOGG'un banttan inmesi için çalışmalar her gün daha da hızlanarak devam ediyor. 2023'te piyasaya çıkması planlanan yerli otomobilde sıcak bir gelişme yaşandı. TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tomobilden önce ilk lansmanın akıllı bir cihaz olacağını söyledi. Karakaş'ın teknoloji sürprizi ile ilgili açıklaması heyecan yarattı.

TOGG İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrika hızla tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikayı açması planlanıyor. TOGG'un üretimi fabrikanın tamamlanması ile artık son aşamaya gelecek. Yerli otomobilin trafiğe çıkışı için hedeflenen tarih ise 2023 yılının ilk 3 ayı. TOGG, Nisan ayına kadar banttan inerek, trafiğe çıkmış olacak.

TOGG'DAN BİR SÜRPRİZ DAHA! CEO GÜRCAN KARAKAŞ DUYURDU

Yerli otomobil TOGG'da sürprizler bitmiyor. Bugüne kadar pek çok sürprize imza atılırke, Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün doğrudan otomobil olmayacağını söyledi.

Son teknoloji donanımına sahip olacak TOGG'un akıllı cihazının lansmanı araçtan önce yapılacak.

Hürriyet'in haberine göre; Startup'larla beraber geliştirilen bir Teknoloji servisinden bahseden Karakaş, "Teknoloji avantajını sağlayacak, iş modeli avantajı sağlayacak startup'lar arıyoruz. Oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik, blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin, hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bizim startup'lara ihtiyacımız var." dedi.

TOG İÇİN 15 START UP İLE ANLAŞILDI

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu ana kadar 236 startup'la görüştük. 30'dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15'in üzerinde startup'la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı piyasaya sürmeden önce kendimiz, farklı bir hizmetle sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.