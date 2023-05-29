Yeni kabine ne zaman belli olacak? İbrahim Kalın açıkladı: Erdoğan ile Biden görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Biden ile görüşeceğini söyledi. Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle; İlk defa iki turlu bir seçim süreci yaşadık. ve Cumhurbaşkanımız ikinci turda 52.16 gözüküyor ama itirazlar vs. tam küsüratı öğrenmiş olacağız. Yani büyük bir çoğunlukla 2 milyon 300 bin oy farkıyla ikinci turu da kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Tekrar hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Cumhurbaşkanımızın siyasi tarihinde de anlamı olan bir şey bu. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararı alındığında ve bununla ilgili referandum yapıldığında, anayasa değişikliği yapıldığında bir 50+1 kuralı da getirilmişti. Yani aslında o zamana kadar 14 seçimde yerel ve ulusal seçimlerde tek başına iktidar olan en yakın rakibine 15, 17 bazen 20, 22 puan fark koyarak iktidara gelen bir AK Parti ve Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kadro vardı. Bunu Cumhurbaşkanımız bir kenara koyup adeta demokratik standartları da yükselterek kendisine yeni bir meydan okuma sundu ve 50+1 kuralını getirdi. Yoksa eski sistemde 43 ile 42 ile 45 ile 48 ile çok rahat tek başına iktidar olmaya devam edebilirdi. Ama hem katılım açısından hem demokratik temsil açısından hem de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yetkinin meşruiyetinin sağlamlaştırılması açısından böyle bir tercihte bulundu.

"BU GERÇEKTEN BİR REKOR"

Hamdolsun 2018'de 52.56 ile seçilmişti. Bu seçimde de ona yakın bir oy yakalamış görünüyor. Hatta ben arkadaşlara şöyle diyordum; 'Sonuç ne olur bilmiyoruz ama inşallah 52 küsür olur ve kendi rekorunu da kırarak en zirveye çıkartmış olur.' Ama aslında bu sonuçlara baktığınızda, toplam 27 milyon 645 bin civarında aldığı oy. Bu gerçekten bir rekor. Türk siyaset tarihi açısından, siyaset bilimi açısından gerçekten incelenmesi gereken Cumhurbaşkanımızın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadık. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun.

SEÇİMİ KAYBEDENLER

Dün Cumhurbaşkanımız Külliye'deki balkon konuşmasında ifade etti, 'Bugün bütün Türkiye kazandı.' Kaybedenler yok mu? Elbette var. Hiç kimse kaybetmedi demek doğru olmaz. Açıkçası Millet İttifakı'nın siyasi liderleri kaybetti. Onlara destek veren bir takım Kandil'in uzantıları Kandil'in kendisi FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler.

BÜYÜME SÜRECİ DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Biz Türkiye'yi bağımsız kendi ayakları üzerinde duran kendine yeterliliği olan milli yerli perspektifiyle dünyaya Türkiye'den bakan, Türkiye'ye başkalarının başkentleri üzerinden değil dünyaya Türkiye'den bakan Anadolu topraklarından bakan bir perspektif kazandı. Dolayısıyla bu büyüme süreci bu güçlenme, güçlü bağımsız Türkiye süreci de inşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek.

MUHALFETTE SÜREÇ NASIL OLACAK?

6'lı koalisyonun devamı zor gibi. Meral Akşener şu anda 'ben size dememiş miydin?' diyordu. Muharrem İnce'ye yapılana sessiz kaldılar. FETÖ'nün kumpaslarına 45 gün boyunca alkış tuttular. Muhalefetin ekonomik vaatleri vatandaşta gerçekçi bulunmadı.

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

Tabi Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla törene başlama töreni olacak.

Bütün bunlardan sonra da tabi bir Kabine'nin açıklanması var. Tabi onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor.