Kılıçdaroğlu'na 11 ilde büyük şok! 2 haftada oyları eridi: Kemal Bey'e güven duyulmuyor

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.



"ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ"



Her iki cumhurbaşkanı adayı arasında 2 milyon 253 bin 479 fark olduğunu belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, "An itibariyle sisteme girilmeyen 891 bin 20 oranındaki oy oranının oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı olarak tüm unsurlarıyla her cephede mücadele verdiklerine dikkat çekti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağımı bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diye konuştu.



11 İLDE KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARI DÜŞTÜ



Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir tablo da ortaya çıktı. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun oyları 11 ilde birinci tura oranla düştüğü kaydedildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun oy kaybettiği şehirler:

Adıyaman

1. tur: 31.24 (99.771 Oy)

2. tur: 31.16 (97.982 Oy)



Ağrı

1. tur: 65.8 (142.021 Oy)

2. tur: 65.34 (129.693 Oy)



Bingöl

1. tur: 32.53 (47.195 Oy)

2. tur: 31.92 (44.885 Oy)



Bitlis

1. tur: 50.91 (88.779 Oy)

2. tur: 50.21 (82.926 Oy)





Diyarbakır

1. tur: 71.96 (651.793 Oy)

2. tur: 71.61 (610.078 Oy)



Hakkari

1. tur: 72.32 (109.148 Oy)

2. tur: 72.11 (102.784 Oy)



Mardin

1. tur: 66.11 (289.109 Oy)

2. tur: 65.24 (274.420 Oy)



Muş

1. tur: 58.88 (108.519 Oy)

2. tur: 58.33 (101.792 Oy)



Siirt

1.tur: 56.26 (91.352 Oy)

2.tur: 55.44 (85.992 Oy)



Şanlıurfa

1. tur: 36.08 (352.939 Oy)

2. tur: 35.14 (330.565 Oy)



Van

1. tur: 62.26 (334.192 Oy)

2. tur: 61.5 (308.421 Oy)

ESKİ CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN: KEMAL BEY'E GÜVEN DUYULMUYOR

Öte yandan eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen ise 28 Mayıs seçim sonucunu değerlendirdi. Sevigen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Keşke şaşırsaydım. Yıllardır CHP'ye emek verdik ama birkaç kişinin hatasıyla insanların umutlarını elinden aldık. Ben CHP'liyim. Bu parti bana vekillik, bakanlık verdi. İstiyorduk ki iktidar olalım. Hayalimiz hep böyleydi ama Kemal bey bizim hayallerimizi elimizden aldı. Kendimize de kızgınlığımız var Kemal beye de. Dün gece banklarda yatan çocukları görseydiniz, Kemal bey gitti sıcak yatağında yattı. Çünkü Kemal bey CHP'li değil ki. Geçen seçimden daha düşük oy aldık. Emek vermenin, kavga etmenin farkında değil. Tayyip bey nasıl motive etti. Hizmetlerini, çalışmalarını anlattı; bu ülkeyi ben yönetirim dedi. Kemal bey kendini ön plana attı.



Altılı masayı kim bir araya getirdi, orada altılı masa var mı? Kemal beyi arkadan vuran onlar oldu. Kemal beyi yalnızlaştırdılar. Çıkıp kendi illerinde dolaşsalardı. Kemal bey kendi illerinde onları ikiye katladı. Burada bizim kızgınlığımız. Eline bir kağıt alıyor önüne gelenle imzalamaya gidiyor. Ülkeyi yönetmeye talip olan Ümit Özdağ'ın önüne kağıt alıp gider mi? Zaten Güneydoğu'da vatandaşlar oy vermiş, onları küstürmenin ne anlamı var. Burada güven kazandı. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun bir tek oyu yok. Çocuklarının geleceğini sana emanet ediyorlar. Biz mücadele etmeden Kemal beye teslim ettik.



HALK GÜVEN DUYMUYOR



Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar. Meral hanım lütfen aday olmayın demişti. Siz aday olursanız iyi parti seçmeni size de bize de oy vermiyor, demişti.



1 sene 1 buçuk sene önce kamuoyu yoklaması yapılıyordu. Kemal bey 4., 5. çıkıyordu. Sağ seçmeniz, bizim seçmenimiz Kemal beye oy vermez, ittifak kuralım kendimiz dediler bunu Ali babacan bozdu. Avrupa'nın bize saldırdığı dönemde, Amerika'nın karşımızda olduğu dönemde kendi hırsımıza yenildik.



Kılıçdaroğlu kendi arkadaşlarına güvenmedi. Oğan'ın aldığı oy Muharrem beyin oyu idi. Muharrem beyi bir tarafa dışladı. Eski başkanları bir toplayabilseydi. Önüne gelene bol keseden dağıttı. Toplum böyle laçkalık olmaz dedi. Kaybetmenin tek nedeni bu hırsıdır.



İstifa etsin demiştim. Yerel yönetimleri de kaybetmeyelim, bütün feryadım bunadır. Kendi koltuklarını korumak için Kemal beye gaz verdiler. Milletin koltuğu ne olacak. Türkiye'nin ikiye bölündüğüne inanmıyorum. Bir Seçim biter başka seçim başlar. Sakın millet birbirine küsmesin. Bugün siyaset konuşmasın insanlarımız birbiri ile. Başörtülülere yapılan cumhuriyet kadınlarına yapılacak gibi algı yapılıyor.



Bu topluma muhalefet korku veriyor. Kimse korkmasın. Endişe duymasınlar. Korku imparatorluğu yaymaya kimsenin hakkı yok. Bu seçimi halk vermiş.

ALTILI MASADAKİLER MÜCADELE ETMEDİ



Herkes kendi mücadelesini yaptı. Mücadelenin sonu kazanmaktır. Genel başkansınız diye orada mücadele ediyorsunuz. Altılı masa etrafındakilerin hiçbiri mücadele etmedi. O 40 vekil istifa etsin gitsin. 5tane daha vekil verin de grup kuralım diyor. Nasıl yüzsüzlük bu. 40 haramiler geldi çöktüler partiye. Kendi aralarında yereler yönetime kadar bu altılı masayı bozmayalım birkaç belediyeyi biz alalım diyorlarmış. Bunu yaparlarsa gök kubbeyi başlarına yıkarız. HDP ile işbirliği yapmalarında bir şey görmüyordum ama onlar da terör örgütü ile arasına mesafe koyacak. Biz Türk milleteyiz. İkinci turda doğuda katılım düştü, çünkü Ümit Özdağ ile imzaladığı o kağıt yüzünden.



Bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın. Kemal bey ve etrafındakilerden ricam lütfen istifa etin. Kemal beyin aldığı oy Muharrem beyin aldığı oy kadar.



Kemal beyin istifa etmesi lazım. Sokağa çıkamaz. Bu hırs niye. Gencecik arkadaşlar var biri çıkar. Türkiye'nin geleceğini peşkeş çekiyorlar. Biraz da sosyal demokratlar yönetsin. Ben CHP'ye çok emek verdim. Ben dünyanın en şanslı siyasetçisiyim. Ecevit Baykal ile yan yana çalıştım. Benim hizmet edeceğim tek yer ülkem. Kemal bey 25 milyon bana oy verdi diyor, siz olmasanız da oy verirlerdi.



CHP GENEL BAŞKANISIN, DÜNYAYA MEYDAN OKUYACAKSIN



Binlerce twit alıyorum, sabaha kadar uyuyamadım. Bedavadan cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı, milletin tepkisi bunaydı. Gördüğü her partiye koşuyor. Sen CHP'nin genel başkanısın dünyaya meydan okuyacaksın. Kişiliğini korusana. Seçim bitti, Tayyip bey ilk olarak deprem bölgesine gitti. Biz nereye gittik, babala tv'ye gittik. İnsanlar bana dokunsun diyor. Hatay'da birinci parti iken ikinci parti olduk. Neler söylendi depremzedelere. Ben onlara isim bile bulamıyorum. Yardım ettiklerine de inanmıyorum. Dalga geçenlere oturun oturduğunuz yerde, terbiyesizler, o halk bizim halkımız diyecekti.



Masaya yumruklarla vurdu, bu nasıl sakinlik. O koltuğun önünü açmıyor. Etrafındakiler sen gidersen biz yanarız diyor. Delegeleri toplamak için zamanı mı diyorlardı. Ama bir hazırlık yapılacak. Daha tepki görmediler, sokağa çıkmadılar. Kucağında bebekle gelen insanları biliyorum, onlar hesap soracak.



Kemal beyi destekleyen kanallar, sandıklar açılmaya başlayınca eleştirmeye başladılar. Hepsi sınıfta kaldı. CHP'nin mağlup olmasının nedeninin yüzde 50'si bunlardır.



İnsanlar parklarda ağlıyordu. Seçim kaybettiğimiz için ağlıyordu bu insanlar. 25 milyon bana oy verdi, ayakta kalın diye talimat veriyor bir de. Kemal bey bırakmadı Muharrem bey, Mustafa Sarıgül bey ayrıldı oy böldü. Yeni bir parti mi çıksın ortaya?

80 YAŞINDA ADAY OLMASI ÇOK ZOR



İki kişi kalınca oylarınız mecbur yükseliyor. Burada yapılacak tek iş Kemal Bey'in CHP'nin önünü açması. Akşam yine istifa etme, sen gidersen mahvoluruz diye gaz verdiler. Belediye başkanlarını ben atayacağım diye gözdağı veriyorlar. Kemal bey çekilirse hem partinin hem Türkiye'nin önü açılacak. Parti kapansın vakıf olsun diyenler yüzünden buralara geldi CHP. SHP'yi batıranlar CHP'yi de batırıyor. Tayyip bey dünkü konuşmasında yerel yönetimlerden bahsetti. Bizde ise iç meselelerimize gireceğiz. Kemal beye teşekkür ederiz, belli bir yaşa gelmiş. Bir sonraki seçimde 80 yaşına gelecek ve aday olması çok zor. Bizim de kendi çıkaracağımız bir adayımız olur.



CHP şu an demokratik bir parti değil. Diktatör gibi yönetiyor Kemal bey. Kemal bey bu bu olacak diyor, kimse sesini çıkarmıyor. Biz ön seçim yapardık, bunu unuttuk. Bunlar bizim tüzüğümüzden dilimizden çıktı. Gizli kültürlerimiz vardı, Kemal bey sayesinde unuttuk gitti. Tek adamlığı Kemal bey yapıyor. Türkiye için Kemal beyin söylediklerinden aklınızda ne kaldı. Türkiye'nin güneyindeki tezkereye oy kullanır mı? Bizim bütünlüğümüz birliğimiz daha önemli değil mi? SHP DEP ile işbirliği yaptığı için sahillerde oy alamadı. Bu parti CHP'nin devamı olamaz diye eleştirmişti Ecevit.



İlk defa bir sağ parti bu kadar güçlü gelmemiştir. Parlamentoda muhafazakar sağ 400 küsür vekil var. Tayyip bey bunların hepsini toplayabilir. Hepsi gidebilir oraya. Mavi vatana, Kıbrıs'a, işçiye emekliye nasıl bakıyoruz. Babacan ile Davutoğlu ile ortak noktamız yok. Bunların tek ortak noktası Erdoğan düşmanlığadır.



Kemal bey kaldığı müddetçe bu belediyeleri de kaybedeceğiz. Atatürk'ten daha çok partinin başında kaldı ve tüm seçimleri kaybetti. Yerel seçimleri de HDP oyları ile kazandık.