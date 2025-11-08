Yayladağı'nda yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.11.2025 - 20:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ferhat DERVİŞOĞLU/YAYLADAĞI,(Hatay),(DHA)

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Eğerci Mahallesi’nde seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev aldı. Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, kamyoneti yolu sağına park ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kamyonetin motor kısmını saran alevlere tazyikli su sıkarak müdahale etti. İtfaiye erlerinde söndürülen yangında kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

