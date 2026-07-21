Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti! 25 yıl istenmişti, çıkan karar aileyi yıktı

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Ali Demirci hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Elbistan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Durdu Tatar’ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu Ali Demirci, cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Ali Demirci savunmasında, düğünde silahla havaya ateş ettiğini anacak Durdu Tatar’ın ölümüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, “Belimden çıkardığım tabanca ile havaya ateş etmeye başladım. Ben bir müddet ateş ettikten sonra silahımdaki merminin bittiğini düşündüm. Elimi aşağı indirip silahımı belime bırakacağım esnada silah bir el daha patladı. Bu esnada silahın namlusu benim arka tarafıma doğruydu. Ben tekrar silahımı havaya kaldırdım silahı emniyete aldım, bizi karşılamak için düğün sahipleri ve orada bulunanlar ateş etmeye başladılar. Bir süre düğün sahipleri ateş ettikten sonra sandalyeye oturacak iken orada bulunan kişiler ‘Biri vuruldu’ diye bağırdılar. Ben vurulan Durdu Tatar'ı ismen tanırım, ancak kendisi ile bir samimiyetim yoktur. Benim maktulün vurulması ile hiçbir alakam yoktur. Ben maktulün nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum, tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.