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Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

21.07.2026 - 10:21Güncellenme Tarihi:

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalar, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte doğaseverleri büyüleyen manzaralara ev sahipliği yapıyor.

1Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Yaz aylarında yeşilin her tonuna bürünen yaylalarda, rengarenk açan çiçekler ve çimenlerin arasından süzülen berrak sular kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yaylalar, serin havası ve eşsiz atmosferiyle ziyaretçilerine huzurlu anlar sunuyor.

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3Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Bölgede yer alan yüksek rakımlı dağların bazı noktalarında ise yaz mevsimine rağmen kar örtüsünün varlığını koruduğu görüldü. Bir yanda yemyeşil doğa, diğer yanda zirvelerdeki kar manzarası, Kabadüz yaylalarında görsel şölen oluşturdu.

4Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Kabadüz yaylaları, doğa fotoğrafçılarının da ziyaret noktaları arasında yer alıyor. Yaylalarda oluşan doğal güzellikler, bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.

5Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor