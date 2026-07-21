Ordu'nun yaz güzelliği: Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

3

Bölgede yer alan yüksek rakımlı dağların bazı noktalarında ise yaz mevsimine rağmen kar örtüsünün varlığını koruduğu görüldü. Bir yanda yemyeşil doğa, diğer yanda zirvelerdeki kar manzarası, Kabadüz yaylalarında görsel şölen oluşturdu.