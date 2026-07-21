SON DAKİKA: ÖSYM, YKS Sınav Sonuçlarını Açıkladı! İşte Sonuç Sorgulama Ekranı: YKS sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT ve YDT puanları nasıl öğrenilir? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sonuçları erkene alınır mı? ÖSYM sonuç tarihini değiştirdi mi? Milyonlarca üniversite adayının gündemindeki sorular yanıt buldu. İşte YKS sonuçlarıyla ilgili son durum, resmi açıklama tarihi ve merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı 2026 YKS'nin sonuçları açıklandı. Uzun süredir sonuç gününü bekleyen adaylar, sınav performanslarını ve üniversite tercihlerini belirleyecek puanlarını öğrenmeye başladı. Sonuçların duyurulmasının ardından "YKS sonuç sorgulama", "ÖSYM sonuç ekranı", "TYT AYT sonuçları", "üniversite tercihleri ne zaman başlayacak" ve "başarı sıralaması öğrenme" aramaları da zirveye çıktı. Adaylar, sınav sonuçları doğrultusunda tercih sürecine hazırlanırken üniversite kontenjanları ve taban puanlar da yeniden gündeme geldi.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 YKS sonuçları erişime açıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç ekranı aktif hale getirildi.
Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi heyecanı da başladı. Adaylar artık hedefledikleri üniversite ve bölümleri belirlemek için başarı sıralamalarını analiz edecek.
YKS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar:
T.C. kimlik numarası
ÖSYM aday şifresi
ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
YKS SINAV SONUCUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YIKLAYIN!
Sonuç ekranında şu bilgiler yer alıyor:
TYT puanı
AYT puanı
YDT puanı
Başarı sıralaması
Doğru ve yanlış sayıları
Yerleştirme puanı
Ortaöğretim Başarı Puanı etkisi
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemindeki en önemli konu tercih süreci oldu. ÖSYM takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih döneminde adaylar başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.
Uzmanlar, tercih yapılırken sadece puana değil başarı sıralamasına odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bölümün iş imkanları, eğitim kalitesi, şehir tercihleri ve kişisel hedefler de göz önünde bulundurulmalı.
YKS SONUÇLARIYLA BİRLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için yeni bir süreç başladı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adaylar hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için tercih listelerini hazırlayacak. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve sağlık bölümlerini hedefleyen adayların başarı sıralamalarını dikkatle incelemesi bekleniyor.