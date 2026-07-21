SON DAKİKA: ÖSYM, YKS Sınav Sonuçlarını Açıkladı! İşte Sonuç Sorgulama Ekranı: YKS sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT ve YDT puanları nasıl öğrenilir? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 YKS sonuçları erişime açıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç ekranı aktif hale getirildi.



Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi heyecanı da başladı. Adaylar artık hedefledikleri üniversite ve bölümleri belirlemek için başarı sıralamalarını analiz edecek.