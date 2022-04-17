Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Belli olacak

Omicron varyantının etkisiyle Türkiye'de yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları son birkaç haftadır düşüş gösteriyor. Son olarak 4086 pozitif vaka tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti. Şubat ayında günlük 100 bini gören vaka sayısında yaşanan düşüş sonrası tedbirler gevşetildi, bazı kurallar kaldırıldı.

MASKE KURALI KALDIRILIYOR MU?

Salgının ilk dönemlerinde her hafta yapılan ve önemli kararların alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, 6 haftalık aranın ardından Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantıyı 'En önemli toplantı' diyerek duyurmuş ve maske kuralının da ele alınacağını belirtmişti. Bu toplantıyla birlikte kapalı alanlarda ve okullarda süren maske kuralının esnetilmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA 'HES KODU' KALDIRILMIŞTI

Son Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske zorunluluğunun kalktığını duyurulmuş ve HES kodu kaldırılmıştı. Peki vaka sayıları hızla düşerken kapalı alanlar için maske zorunluğu sürecek mi? Çarşamba günü yapılacak toplantıda bu soruya yanıt aranacak.

'KARANTİNA' KURALI BİTEBİLİR

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.