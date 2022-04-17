GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMaske zorunluluğu kalkıyor mu? Belli olacak
HaberlerGündem Haberleri Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Belli olacak
ABONE OL

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Belli olacak

Koronavirüs salgını sürüyor ancak vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 6 hafta sonra Çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan, yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor.

17.04.2022 - 17:34 |
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Belli olacak

Omicron varyantının etkisiyle Türkiye'de yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları son birkaç haftadır düşüş gösteriyor. Son olarak 4086 pozitif vaka tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti. Şubat ayında günlük 100 bini gören vaka sayısında yaşanan düşüş sonrası tedbirler gevşetildi, bazı kurallar kaldırıldı.

MASKE KURALI KALDIRILIYOR MU?

Salgının ilk dönemlerinde her hafta yapılan ve önemli kararların alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, 6 haftalık aranın ardından Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantıyı 'En önemli toplantı' diyerek duyurmuş ve maske kuralının da ele alınacağını belirtmişti. Bu toplantıyla birlikte kapalı alanlarda ve okullarda süren maske kuralının esnetilmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA 'HES KODU' KALDIRILMIŞTI

Son Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske zorunluluğunun kalktığını duyurulmuş ve HES kodu kaldırılmıştı. Peki vaka sayıları hızla düşerken kapalı alanlar için maske zorunluğu sürecek mi? Çarşamba günü yapılacak toplantıda bu soruya yanıt aranacak.

'KARANTİNA' KURALI BİTEBİLİR

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

Tereyağı diye kapı kapı dolaşıp sattığı şey patates püresi çıktı
İlgili Haber
Tereyağı diye kapı kapı dolaşıp sattığı şey patates püresi çıktı
Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!
İlgili Haber
Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!
Fenomen olmak için mesire alanını yaktılar!
İlgili Haber
Fenomen olmak için mesire alanını yaktılar!
Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?
İlgili Haber
Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?
Ev fiyatları ve kiralar uçuşa geçti! 'Ödenemez duruma geldi' deyip duyurdu: Yüzde 90...
İlgili Haber
Ev fiyatları ve kiralar uçuşa geçti! 'Ödenemez duruma geldi' deyip duyurdu: Yüzde 90...

GÜNCEL HABERLER

Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş! Milyonlarca liralık katkı yapacak

Türk ekonomisine nefes aldıracak buluş! Milyonlarca liralık katkı yapacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak, artık sadece 3 saat sürecek

Sıradaki Haber
Çamlıca Camii otoparkında otomobil yangını

Çamlıca Camii otoparkında otomobil yangını

Sıradaki Haber
Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!

Rusya'dan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle nakledildiler!

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sıradaki Haber