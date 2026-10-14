Muş Ovası’nda hasat başladı: Yaz boyunca 10 kez sulandı, bölgeye 2,5 milyar lira akacak!
Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Muş Ovası’nda, 1.600 üretici tarafından 50 bin dönüm alanda yetiştirilen şeker pancarının beklenen hasat maratonu başladı. Yağışlar nedeniyle bu yıl alım kampanyası bir miktar gecikmeli başlasa da, tarlalardan sökülen yaklaşık 300 bin ton pancarın fabrikaya teslim edilmesiyle birlikte kentte adeta bir tarım bayramı yaşanıyor. Dev üretim sezonunun yan ürünler ve nakliye ile birlikte bölgeye sağladığı ekonomik hareketliliğin 2,5 milyar lirayı bulması bekleniyor.
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Muş Ovası'nda 50 bin dönüm alanda 1600 üretici tarafından yetiştirilen şeker pancarının hasadına başlandı.
Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, 1600 üreticinin ekimini yaptığı şeker pancarının hasadı yapılıyor.
50 bin dönümlük alanda yetiştirilen şeker pancarından yaklaşık 300 bin tonunun fabrikaya getirilmesi bekleniyor.
Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yağışlar ve mevsimsel koşullar nedeniyle bu yıl şeker pancarı alım kampanyasının geç başladığını belirtti.
Yağışların çiftçilerin tarlaya girmesini ve pancar sökümünü zorlaştırdığına işaret eden Kızılkaya, şunları kaydetti:
"Halihazırda fabrikamızın pancar stok alanında belli miktarda pancar biriktirdik. Allah'ın izniyle cuma günü itibarıyla ilk pancarımızı fabrikaya almaya başlayacağız. Ardından pancarı işlemeye ve şeker üretimine geçeceğiz. Böylece çiftçimizin emeğinin tarladan sofraya uzanan süreci cuma günü itibarıyla hayırlısıyla başlamış olacak. Bu yıl çiftçilerimizden alacağımız tahmini 300 bin ton pancar karşılığında yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık ekonomik girdi ve katkı oluşmasını bekliyoruz. Melas, küspe ve şeker üretimiyle birlikte, nakliye de dahil olmak üzere 2,5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik döngü oluşmasını öngörüyoruz. Muş'umuza ve ülkemize hayırlı olsun."
Kumluca köyünde çiftçilik yapan Servet Özdemir de ilkbahar döneminde ektikleri şeker pancarlarının hasadını ekim ayı itibarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlkbahardan bu yana pancarları yaklaşık 10 kez suladıklarını vurgulayan Özdemir, "Yazın kavurucu güneşi altında çapalama çalışmalarımızı yaptık. Amacımız, bugünlerde güzel bir verim elde etmekti. Çok şükür, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu an hasadını yaptığımız pancarlarımızı traktörlerimize yükleyerek fabrikaya götürüyoruz. Çiftçinin bayramı hasat dönemidir. Biz de bugün emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu hasat dönemini kazasız belasız tamamlarız. Tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat dönemi diliyorum." şeklinde konuştu.