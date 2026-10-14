Muş Ovası’nda hasat başladı: Yaz boyunca 10 kez sulandı, bölgeye 2,5 milyar lira akacak!

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"Halihazırda fabrikamızın pancar stok alanında belli miktarda pancar biriktirdik. Allah'ın izniyle cuma günü itibarıyla ilk pancarımızı fabrikaya almaya başlayacağız. Ardından pancarı işlemeye ve şeker üretimine geçeceğiz. Böylece çiftçimizin emeğinin tarladan sofraya uzanan süreci cuma günü itibarıyla hayırlısıyla başlamış olacak. Bu yıl çiftçilerimizden alacağımız tahmini 300 bin ton pancar karşılığında yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık ekonomik girdi ve katkı oluşmasını bekliyoruz. Melas, küspe ve şeker üretimiyle birlikte, nakliye de dahil olmak üzere 2,5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik döngü oluşmasını öngörüyoruz. Muş'umuza ve ülkemize hayırlı olsun."