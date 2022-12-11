Yargıtay'dan flaş "adam ol" kararı!

İlginç dava Hatay'dan. Her şey iki tarafın tartışması ile başladı. Dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi "adam ol hakarettir" dedi, O sözü sarf eden kişiye tazminat cezası verildi. İlginç dava Hatay'dan. Her şey iki tarafın tartışması ile başladı. Dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi "adam ol hakarettir" dedi, O sözü sarf eden kişiye tazminat cezası verildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Yargıtay o kararı bozdu. "Sanığın kullandığı adam ol cümlesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir kelimedir. Ancak hakaret olarak sayılamaz" dedi.

KİŞİYİ RENCİDE EDİCİ HER SÖZ HAKARETTİR

Kararı değerlendiren Avukat Begüm Gürel, "Kişinin onuruna, haysiyetine yönelik onu rencide edici, küçük düşürücü her söz aslında hakaret kapsamında değerlendirilebilir. Burada kişinin psikolojik ve fizyolojik özelliklerine yöneltilmiş olan bir takım somut istinatlardır." diye konuştu.

Söz konusu durun ile karşılaşan kişilerin yapması gerekenleri de açıklayan Gürel şunları söyledi;

Hakaret suçları eğer kişiye karşı işleniyorsa; takibi şikayete bağlıdır. Altı ay içerisinde savcılık makamına ya da karakola suç duyurusunda bulunmak gerekir.

Mahkeme tazminata hükmetse kişiler bu sözü söylemekten kaçınacaktır.