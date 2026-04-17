GündemYalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı

17.04.2026 - 01:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/ ALTINOVA(Yalova), (DHA)

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda da hasar oluştu.

Tavşanlı'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı
Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı

