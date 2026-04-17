Tavşanlı'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

17.04.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Alabarda (Çamalan) köyü yakınlarındaki ormanlık arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen ağaç kesim faaliyetlerinde çalışan Zeki Karabulut, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kayan tomruğun altında kaldı.

Kazayı fark eden mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç işçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve çalışma güvenliğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

