Tuz Gölü'nde sevindiren gelişme! Son 5 yılın rekoru kırıldı

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Uzun, Tuz Gölü’nde yeni izleme projesinin nisan ayında başladığını belirterek şu bilgileri verdi:Nisan-mayıs ayları flamingoların üreme ve yumurtlama dönemi. Daha sonra yumurtadan yavrular çıkıyor. Şu an yavrular yumurtalardan çıkmış durumda. Bugün bunu izlemeye geldik. Bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça iyi durumdayız. Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu projemizde görevli olan akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik. Yavruların beslenme noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz.