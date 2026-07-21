Akşehir ve Sultandağı'nda tarihi kiraz rekoru: Rekolte patladı, fiyatlar geriledi!

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Akşehir ile Eber Gölü'nün üst kısmında, Sultandağı'nın eteklerindeki havzada ise normal yıllarda 55 bin ile 60 bin ton arasında gerçekleşen ve geçmiş yıllarda en fazla 65 bin tona ulaşan üretim, bu sezon 110 bin ton civarına yükselerek tarihi bir rekor kırdı.