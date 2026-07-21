YKS sonuçları açıklandı bakanlık burs müjdesini verdi | Üniversite öğrencilerine her ay 13 bin 750 TL burs verilecek! İşte başvuru şartları ve başvuru tarihi

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Programın dikkat çeken yönlerinden biri de kariyer odaklı olması.



Bursiyerlere alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından danışmanlık desteği verilecek. Böylece öğrenciler eğitim süreçleri boyunca hem akademik gelişimlerini destekleme hem de sektörle daha erken tanışma fırsatı yakalayacak.