YKS sonuçları açıklandı bakanlık burs müjdesini verdi | Üniversite öğrencilerine her ay 13 bin 750 TL burs verilecek! İşte başvuru şartları ve başvuru tarihi
Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs kimlere verilecek? Hangi bölümler burs kapsamına alındı? Başvuru şartları neler? YKS'de kaçıncı sırada olmak gerekiyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın duyurduğu yeni burs programı, tercih dönemindeki binlerce adayın gündemine oturdu. Eğitim hayatı boyunca her ay 13 bin 750 TL ödeme yapılacak dev destek programına ilişkin tüm detaylar netleşmeye başladı.
Üniversite öğrencilerine burs desteği artıyor mu? 13 bin 750 TL burs başvurusu nasıl yapılacak? Hangi üniversite bölümleri bu fırsattan yararlanabilecek? Türkiye'nin enerji ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen yeni burs programı, YKS sonuçlarının ardından gençler için önemli bir fırsat olarak öne çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destek programı kapsamında, belirlenen lisans programlarına yerleşen başarılı öğrenciler aylık 13 bin 750 TL burs almaya hak kazanabilecek. Program yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayacak, öğrencilere akademik rehberlik ve kariyer planlama desteği de sunacak.
AYLIK 13 BİN 750 TL BURS KİMLERE VERİLECEK?
Programdan yararlanmak isteyen adayların bazı temel şartları karşılaması gerekiyor. Buna göre burs desteğinden faydalanabilmek için öğrencilerin:
2025 veya 2026 YKS sınavına girmiş olması,
İlk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alması,
Belirlenen lisans programlarından birine yerleşmesi,
Üniversite kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.
Değerlendirmelerde öğrencilerin yerleştikleri programlardaki başarı sıralamaları dikkate alınacak.
BURS VERİLEN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Destek programı özellikle Türkiye'nin stratejik hedefleri açısından önem taşıyan alanları kapsıyor. Burs verilmesi planlanan alanlar arasında şunlar bulunuyor:
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri ile ilgili programlar
Ayrıca enerji teknolojileri, bor mineralleri, nadir toprak elementleri, ileri malzeme teknolojileri ve benzeri stratejik alanlarla ilişkili toplam 27 lisans programı burs kapsamına alınıyor.
KAÇ ÖĞRENCİ BURS ALABİLECEK?
Yeni program kapsamında toplam 300 üniversite öğrencisinin burs desteğinden yararlanması planlanıyor.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL ödeme alacak. Bu rakam yıllık bazda değerlendirildiğinde öğrencilerin eğitim giderlerine önemli katkı sağlayacak seviyede bulunuyor.
SADECE BURS DEĞİL, KARİYER DESTEĞİ DE SUNULACAK
Programın dikkat çeken yönlerinden biri de kariyer odaklı olması.
Bursiyerlere alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından danışmanlık desteği verilecek. Böylece öğrenciler eğitim süreçleri boyunca hem akademik gelişimlerini destekleme hem de sektörle daha erken tanışma fırsatı yakalayacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 1 - 15 Eylül tarihleri arasında alınıcak. da alınması planlanıyor.
Başvurular https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresi üzerinden gerçekleştirilecek.